Roma, 11 agosto 2021 - Sono 6.968 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nella giornata di mercoledì 11 agosto. Sono 31 i decessi, stesso numero di ieri. Questi i numeri forniti dal Ministero della Salute. Nella giornata di martedì 10 agosto i nuovi casi erano stati 5.636. Aumentano ancora i casi rispetto al giorno precedente.

Sicilia a un passo dalla zona gialla

Coronavirus Toscana, il bollettino del 10 agosto

I tamponi

Sono 230.039 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 241.766. Il tasso di positività è del 3%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

I ricoveri + 68

In aumento i ricoverati con sintomi in ospedale, che salgono a 2.948 (rispetto ai 2.880 di maretedì 10 agosto), 68 in più di ieri. Cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 337 (+15 rispetto a ieri), con 40 (ieri erano 26) nuovi ingressi giornalieri.

Le regioni con più casi

In Sicilia si registra ancora una volta l'aumento maggiore dei contagi, con 868 casi. A seguire la Toscana (+774) e la Lombardia (+768). Gli attualmente positivi salgono a 118.761 (+2.438), di cui 115.476 isolati a casa (+2.355). I guariti sono 4.450.

I vaccini

Sono 72.701.822 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, il 94.9% di quelle consegnate al nostro Paese, pari a 76.586.389 dosi. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17:10 di oggi. Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.812 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 35.015.123, il 64,83% della popolazione over 12.