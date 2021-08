Roma, 10 agosto 2021 - Sono 5636 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nella giornata di martedì 10 agosto. Ci sono anche 31 decessi. Questi i numeri forniti dal Ministero della Salute. Nella giornata di lunedì 9 agosto i nuovi casi erano stati 4200. Aumento dunque dei casi rispetto al giorno precedente, anche se il lunedì è sempre un giorno particolare per il minor numero di tamponi svolti.

I tamponi

Sono 241.766 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 102.864. Il tasso di positività è del 2,33%, in calo rispetto al 4% di ieri.

Ricoveri: +94

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.880 (ieri 2.786), con un aumento di 94 persone rispetto a ieri mentre sono 322 i ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), con 26 ingressi nelle ultime 24 ore.

Le regioni con più casi

La regione con più casi giornalieri è ancora la Sicilia con 848 nuovi positivi, seguita dal Lazio (+703); il Veneto (+604); la Lombardia (+525); la Toscana (+511).

Vaccini a quota 72 milioni

Sono 72.157.027 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, il 96,8% di quelle consegnate al nostro Paese, pari a 74.524.000 dosi. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17.10 di oggi.