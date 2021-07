Firenze, 15 luglio 2021 - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.455, contro i 2.153 di ieri e soprattutto i 1.394 di giovedì scorso. Con 190.922 tamponi, 20 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dall'1% all'1,3%.

Decessi

I decessi sono 9 (ieri 23), per un totale di 127.840 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

Tornano a salire dopo diverse settimane le terapie intensive, 2 in più (ieri -6), con 11 ingressi del giorno, e sono 153, mentre sono ancora in calo i ricoveri ordinari, 19 in meno (ieri -20), 1.089 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

"Varianti sfida dei prossimi mesi"

"Le varianti" di Sars-CoV-2 "rappresentano la sfida attuale, ma la pandemia è stata anche un'occasione straordinaria, in cui siamo stati chiamati a rafforzare e utilizzare tutti gli strumenti della sanità pubblica in modo omogeneo in tutto il Paese. I prossimi 6 mesi saranno decisivi per contribuire tutti assieme a una ripartenza, dove la sanità pubblica possa continuare a garantire alle comunità salute e benessere". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la lezione magistrale tenuta oggi in apertura del 53esimo Congresso straordinario della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti).

"Stiamo costruendo il futuro anche dei più giovani, dobbiamo fare in modo che ne siano protagonisti", ha detto Brusaferro. "In questa pandemia si sta attuando un monitoraggio che ormai va avanti da 60 settimane, di stretto coordinamento tra Regioni e centro. Dietro ciò che propongo ogni settimana ai media, come presidente Iss, c'è il lavoro di centinaio di colleghi e un'attività impegnativa di migliaia di professionisti che quotidianamente raccolgono i dati, li validano, li assemblano, li condividono, li verificano. E solo dopo tutti questi passaggi vengono condivisi, distribuiti e diventano patrimonio della nostra comunità", ha evidenziato. "Questo credo sia il primo esempio di monitoraggio continuo, da oltre un anno, in coordinamento tra tutti i livelli nel nostro Paese - ha sottolineato - Spero che questo esempio possa diventare uno standard anche per altre patologie".

"La variante Delta" di Sars-CoV-2 "sta diventando rapidamente dominante. Non possiamo escludere che ce ne siano altre. Sentiamo che ne emergono continuamente. Dobbiamo trovare un equilibrio tra il garantire il più rapidamente possibile le coperture vaccinali e, allo stesso tempo, modulare le misure di prevenzione, anche non farmacologiche, proprio per fare in modo che, fino a quando non saranno coperte tutte le persone a rischio" attraverso la vaccinazione, "si possa controllare il più possibile la circolazione" del virus, ha detto. Per quanto riguarda la capacità di verifica della circolazione di Sars CoV-2, "si è sviluppato un altro elemento importante che ha visto l' Italia come 'pilota', e che a partire da ottobre diventerà uno standard per tutti i Paesi dell'Unione europea. Ed è quello del monitoraggio della circolazione del virus anche nelle acque", ha detto.