Firenze, 25 settembre 2021 - Covid Toscana, sono 290 i nuovi contagi di coronavirus registrati nella regione nella giornata di oggi, sabato 25 settembre. Lo comunica la Regione. La curva del covid in Toscana dunque continua a raffreddare e a scendere. Per quanto riguarda l'andamento delle vaccinazioni, ad oggi in Toscana, ne sono state effettuate complessivamente 5.335.641. La Toscana è la seconda regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 91,9% delle 5.803.340 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 145.451 per 100mila abitanti (media italiana: 141.185 per 100mila).

Vaccini Toscana, la campagna cambia strategia. Il futuro del Mandela

Il giorno prima: covid Toscana 24 settembre

La percentuale dei positivi / primo tampone, giorno per giorno

​ Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 8.035 tamponi molecolari e 13.734 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 6.884 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.594, -1,6% rispetto a ieri.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 337 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili).

L'età dei nuovi contagiati

L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Sette morti

Purtroppo si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 82,9 anni.

La mappa del contagio

Sono 77.920 i casi complessivi ad oggi a Firenze (80 in più rispetto a ieri), 26.037 a Prato (40 in più), 26.511 a Pistoia (36 in più), 14.721 a Massa (5 in più), 28.718 a Lucca (19 in più), 33.066 a Pisa (21 in più), 20.882 a Livorno (30 in più), 25.583 ad Arezzo (22 in più), 16.037 a Siena (24 in più), 10.994 a Grosseto (13 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Positivi / primi test, rapporto al 5,5%

Oggi sono stati eseguiti 7.945 tamponi molecolari e 8.809 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 6.089 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,5% è risultato positivo.

Ricoveri sotto controllo

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono 348 (9 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%), 49 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 3,9%).

Due decessi

Sono due le persone decedute per covid in Toscana nelle ultime 24 ore. Una a Arezzo e una a Siena. Entrambi avevano circa 80 anni.