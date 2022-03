Bolide sui cieli dell'Italia, scia luminosa vista in Toscana

Articolo : "Perso il nostro scorcio di Via Lattea". Il Golfo in una bolla di inquinamento luminoso

Firenze, 5 marzo 2022 - Un grosso bolide, ovvero una meteora, è stata vista chiaramente nei cieli del centro Italia intorno alle 20 di sabato 5 marzo. Molte le telecamere e le webcam che hanno immortalato la scia luminosa, vista a occhio nudo da molte persone. A osservare il fenomeno anche l'Osservatorio astronomico di San Marcello Pistoiese, in provincia di Pistoia. Secondo vari esperti, che su Facebook hanno subito commentato il fenomeno, si tratta di uno dei bolidi più luminosi degli ultimi anni.

"La nostra telecamera della rete Prisma ha ripreso un luminoso bolide che ha solcato i cieli della montagna alle 19:55 locali", si legge in un post su Facebook dell'osservatorio stesso. Non è raro assistere a questo tipo di eventi in cielo, ma in questo caso la scia luminosa era particolarmente netta e visibile.

Il bolide ha mostrato la scia luminosa per almeno 4-7 secondi, quindi molte persone che in quel momento erano fuori hanno avuto modo di osservare il fenomeno. Per questo le segnalazioni sono decine. "Si tratta - spiegano dal Circolo Astrofili Bergamaschi - di un frammento di materiale roccioso o metallico, dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi o anche di 'spazzatura spaziale' che a contatto con l’atmosfera danno spettacolo. L’ipotesi più plausibile, visto la colorazione che sia di origine rocciosa".

Il bolide è sostanzialmente, per i profani, una meteora che, nel suo passaggio vicino alla terra, può essere vista a occhio nudo grazie alla scia luminosa marcata che assume più colori: non solo il bianco ma spesso anche il verde smeraldo. i bolidi possono essere accompagnati anche da un rumore, una sorta di tuono.

"Avevo il telefono in mano ma sono rimasta imbambolata a guardarla e non ho pensato a riprenderla", racconta una donna su Facebook da Torre del Lago. "Visto e sentito chiaramente il suono da Prato impressionante", si legge in un'altra testimonianza.