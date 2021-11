E' stata ritrovata "sana e salva" Cleo Smith, la bambina australiana di quattro anni scomparsa il 16 ottobre scorso mentre era in campeggio con i suoi genitori. Lo ha reso noto la polizia. Cleo si trovava in una casa chiusa a chiave a Carnarvon, nei pressi del luogo in cui era stata vista l'ultima volta. Un uomo è stato arrestato per essere interrogato. La bambina era scomparsa mentre era in campeggio con la sua famiglia nell'Australia occidentale.

Le autorità avevano subito iniziato importanti perlustrazioni aeree, marittime e terrestri che hanno coinvolto circa 100 agenti di polizia. Al momento del ritrovamento, "uno degli agenti l'ha abbracciata e le ha chiesto 'Come ti chiami?', ha spiegato il vice commissario di polizia Col Blanch. La bambina allora ha risposto: "Mi chiamo Cleo".

La polizia, che intorno all'una di notte ha forzato l'ingresso della casa dove alloggiava, ha detto di avere arrestato un uomo per interrogarlo. Ha 36 anni e non ha legami con la famiglia, ha dichiarato il commissario di polizia dell'Australia occidentale Chris Dawson. Cleo è stata consegnata ai suoi genitori poco dopo. "La nostra famiglia è di nuovo completa", ha detto sua madre, Ellie Smith, in un messaggio che accompagna una foto di sua figlia pubblicata su Instagram. A una radio locale, il commissario Blanch ha definito il ritrovamento "semplicemente incredibile". "È molto raro. Questo è qualcosa che speravamo con tutto il cuore e si è avverato", ha aggiunto. Per due settimane, la ricerca per trovare Cleo è stata seguita da tutto il paese. Alla notizia del ritrovamento, molti australiani hanno espresso la loro gioia sui social network.