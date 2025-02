Bilancio sanità in pari. Ma ora preoccupano le bollette energetiche

Consapevole che la battaglia sul campo si combatterà principalmente sul fronte della tenuta del modello della sanità pubblica che, classifiche di merito a parte, perde pezzi con l’evidenza che i cittadini sperimentano ogni giorno sulla pelle, soprattutto sul fronte delle attese, il governatore Eugenio Giani indossa l’elmetto e mette i puntini sulle i. Il bilancio 2024 chiude in pareggio, con tanti sforzi, una manovra da mezzo miliardo (varata ieri dalla giunta, su un totale di 8,2 miliardi) e nonostante il mancato arrivo dei quasi 300 milioni attesi dal payback dei dispositivi medici: 330 milioni di risorse sono stati drenati da altri capitoli del bilancio regionale, 169 arrivano dai risparmi che erano stati richiesti ai direttori sanitari di aziende sanitarie e ospedaliero universitarie, in poche parole tagli.

E se il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci va subito a fare le pulci ricordando che "se il bilancio è in pareggio è solo merito dell’aumento dell’Irpef voluto dal Pd proprio per ripianare il buco e dei maggiori investimenti del Governo Meloni", nuvoloni si addensano sul bilancio dell’anno in corso. Le prime bollette relative all’energia hanno già messo all’erta dirigenti e sanitari e politici perché i capitoli di spesa potrebbero di nuovo esplodere, richiedendo sacrifici suppletivi. Nell’anno delle elezioni. Mentre nel centrodestra si consumano duelli e guerre per bande alla luce del sole, nel centrosinistra il fuoco cova sotto la cenere. Giani è il ricandidato in pectore, l’assopigliatutto che ghermisce voti a centrodestra e va ad abbracciare la sinistra, ma pretende che la sua candidatura venga espressa e ufficilizzata dalla coalizione. "Non voglio che sia un atto individuale mio", ripete anche a Rtv38.

"Come centrosinistra c’è un dibattito molto costruttivo tra tutte le forze e ci siamo ritrovati sempre più a votare atti insieme e quindi a dare vita a una potenziale nuova maggioranza – fa presente Giani – Sul fine vita hanno approvato M5s, al Pd, alla sinistra più sinistra del Pd, e poi Iv o partito come Azione e Più Europa. Io sui contenuti e sui programmi cerco di lavorare per portare una potenziale coalizione che possa essere al governo un domani, anche teoricamente senza di me, perché chissà cosa può accadere quando arriviamo a pronunciare delle candidature. Io voglio essere indicato da una coalizione, non voglio che sia un atto individuale mio. Con Schlein ho un ottimo rapporto e mi sento molto confortato sia da sondaggi che dalle persone che incontro per strada sul lavoro che stiamo facendo". Giani chiama da tempo, chi risponde?

Ilaria Ulivelli