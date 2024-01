Bilancio 2024, il punto del Sindaco di Terranuova

Arezzo, 23 gennaio 2024 – “Credo si sia ottenuto un buon risultato perché garantiamo la quantità e la qualità dei servizi e proseguiamo in una programmazione di interventi tesa a migliorare ulteriormente il tessuto urbano, industriale e artigianale della nostra città”. Così il Sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni, intervenendo in merito al bilancio comunale 2024. “La nostra è una città nella quale c’è un sostegno adeguato a chi si trova in un momento di bisogno, lavorando anche per prevenire questo tipo di situazioni; una città che è un centro occupazionale e di sviluppo tra i più importanti della provincia, una città dove l’associazionismo per meriti propri è cresciuto tantissimo in questi anni e dove l’amministrazione si è fatta trovare pronta a sostenerlo” ha aggiunto.

Risposte che arrivano dall’amministrazione “nonostante le entrate da Podere Rota si siano ridotte in maniera importante, con la chiusura dell’impianto di discarica nel settembre 2022”.

A fronte delle minori risorse disponibili “c’è stato un impegno significativo da parte di tutti per far sì che anche nel 2024 non ci fosse un taglio dei servizi, ma che si confermasse il supporto a cittadini e imprese”.

“È stato un mandato particolare – ha detto il primo cittadino – perché abbiamo dovuto affrontare un biennio di pandemia, concentrandoci su tutte le azioni che lo Stato ha demandato ai Comuni. E ciò nonostante sono arrivati risultati significativi”.

“Proveniamo dall’inaugurazione dei due beni confiscati – ha concluso il Sindaco - che è stato uno dei risultati più belli di questi anni, e proprio in questi mesi nuove opere partiranno o proseguiranno nella loro realizzazione: mi riferisco alla costruzione del nuovo asilo nido, ai lavori di riqualificazione di Piazza Canevaro e Piazza Pernina, il ponte di Piantravigne, la riduzione del rischio idraulico del Ciuffenna, i nuovi spogliatoi del PPA, l’allargamento della strada di Paperina, la pista ciclabile Le Coste-Ponte Leonardo, il parcheggio e l’area verde alla Badiola, solo per citarne alcuni. È inoltre previsto il potenziamento dell’area socio-sanitaria con i nuovi lavori della Clinica Riabilitazione Toscana, di cui siamo soci, e quelli della nuova Casa della Comunità hub, ad opera e in collaborazione con USL. In più il potenziamento delle aree industriali porterà nuovi posti di lavoro, accrescendo il benessere del nostro territorio”.