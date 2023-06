Bientina si trasforma nel 'Borgo dei Miracoli'

Bientina, 21 giugno 2023 - Bientina sarà avvolta da teli di mistero e magia e si trasformerà in un teatro a cielo aperto per l’iniziativa “Il Borgo dei Miracoli”, Festa del Commercio organizzata dall’associazione Centro Commerciale Naturale 'I Love Bientina' con il patrocinio del Comune di Bientina e il sostegno di Confesercenti Toscana Nord. A partire dalle 19 del 23 giugno, le strade del centro storico saranno invase da cibo, intrattenimento, spettacoli artistici e itineranti di trampolieri, sputafuoco, minotauri e tante altre creature provenienti da paesi lontani. I negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte, mentre dalle 23 l’iniziativa sarà accompagnata dalla musica elettronica di Ardesia. <<Un ritorno alla Festa del Commercio in grande stile, che coinvolgerà l’intera comunità bientinese - dichiara Eleonora Del Carratore, presidente Centro Commerciale Naturale I Love Bientina - oltre alle attività commerciali, hanno partecipato al progetto anche le contrade e le associazioni del territorio. Un’iniziativa alla quale abbiamo lavorato duramente per mesi e che è andata a buon fine grazie all’impegno delle attività e delle realtà locali, in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Sarà un teatro fatto di emozioni, di persone e di sorrisi>>. <<Nel programma 2023 dell' ’Estate Bientinese’ tra le più ricche di sempre - dichiara Alessandro Cai, vice sindaco e assessore al Commercio del Comune di Bientina - non poteva certo mancare una festa così importante, che valorizza il commercio e rende Bientina ancora più unita e attrattiva: ‘Il Borgo dei Miracoli’ infatti rappresenta un ritorno alle feste che coinvolgono tutte le realtà territoriali e questo è proprio ciò che vogliamo promuovere come amministrazione comunale. Un plauso al Centro Commerciale Naturale I Love Bientina per il grande lavoro svolto.>>. <<Nonostante le difficoltà fisiologiche che possono capitare, è molto bello vedere in una realtà come quella bientinese un Centro Commerciale Naturale così forte e in continua crescita - dichiara Claudio Del Sarto, presidente Confesercenti Toscana Nord - Del resto, non è un caso se imprese e attività commerciali continuano a investire su Bientina. È stato fatto un grande lavoro, risultato di determinate politiche amministrative e soprattutto del forte dinamismo del Centro Commerciale Naturale”