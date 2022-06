Bibliotecari ancora contro il Comune: "I conti non tornano"

Firenze, 6 giugno 2022 – “I conti non tornano”. E ci risiamo perché le polemiche tra bibliotecari e Comune di Firenze sono come quelle cose nella vita che tornano. In eterno. Stavolta è stata fatta una lettera aperta (presentata sotto Palazzo Vecchio) all'indirizzo del sindaco di Firenze Dario Nardella, dell'assessore al personale Alessandro Martini, del presidente del Consiglio comunale Luca Milani e dei consiglieri. Si chiede di “attivare in tempi congrui gli opportuni e tanto attesi tavoli di confronto con la parte sindacale”.

Si fa intanto riferimento ad un ordine del giorno che impegna il sindaco e la Giunta “a prevedere l'inserimento nel Piano di fabbisogno di personale dell'Ente, di un numero di personale da destinare ai servizi bibliotecari che consenta la reinternalizzazione del maggior numero di funzioni possibili, ricorrendo alla esternalizzazione limitatamente ad alcuni servizi individuati o a progetti specifici”. I problemi, evidenziano sindacati e lavoratori, non mancano. Viene infatti fatto presente che “Il Piano esecutivo di gestione, pubblicato lo scorso 25 maggio, destina per il nuovo affidamento 3,2 milioni di euro a fronte dei 3,3 milioni necessari per l'attivazione di tutti i servizi. Questo determinerà una possibile perdita di posti di lavoro o una riduzione oraria del personale esternalizzato. Siamo a chiedere un vostro impegno, riteniamo che sia ancora possibile, prima dell'assegnazione del nuovo affidamento il 1 luglio, reperire nelle pieghe del bilancio le risorse mancanti”. E proprio sulle risorse Giuseppe Cazzato dei Cobas e delegato Rsu parla di “120mila euro in meno, rispetto a quanto previsto”.

Secondo i lavoratori “gli impegni posti dal Consiglio comunale a carico del sindaco e della Giunta per la 'reinternalizzazione del maggior numero di funzioni possibili', senza prevedere nessuna valorizzazione in fase concorsuale della professionalità e dell'esperienza acquisita nei 15 anni di gestione di questi servizi, rischia di tradursi in una perdita occupazionale per i dipendenti delle cooperative che attualmente gestiscono questi servizi. Negli scorsi mesi molte sono state le voci di sdegno che si sono levate contro i licenziamenti recapitati per whatsapp o per sms, voci levate anche da parte di molti dei destinatari della presente lettera per casi analoghi successi nel nostro territorio (Gkn e non solo), ma ci può essere di peggio al licenziamento fatto per whatsapp, ed è il licenziamento fatto senza nessuna comunicazione”. Per tutti questi motivi “chiediamo un momento di confronto per illustrare le nostre posizioni sulle problematiche contingenti, a partire dalla mancata copertura dei servizi messi a gara e sulla futura gestione di questi servizi nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo e quantitativo degli stessi”.

Niccolò Gramigni