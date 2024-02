Bibbiena, politiche giovanili: il punto del sindaco

Arezzo, 20 febbraio 2024 – “Quando decisi, ancora ventiduenne, di occuparmi di politica o meglio di occuparmi del mio territorio e del mio comune impegnandomi con la lista civica, il mio primo ambito di competenza furono proprio le politiche giovanili. Per cinque anni, all’epoca assessore, cercai di portare uno sguardo nuovo su questo aspetto. Oggi, come Sindaco e dopo cinque anni di amministrazione, posso dire di avere portato quella che un tempo era una voce più debole tra le deleghe politiche in essere, tra quelle più importanti. Di politiche giovanili non si deve solo parlare, è necessario agire con iniziative mirate a un aiuto concreto”.

Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli ha introdotto un bilancio sulle varie attività, attivate in queste cinque anni, dall’amministrazione, che lui stesso dice di voler “potenziare ancora di più nel futuro”.

Vagnoli spiega nello specifico il percorso intrapreso che intende sostenere ancora nel futuro, potenziandone alcuni aspetti: “Innanzitutto abbiamo curato gli scambi scuola- lavoro con le scuole superiori del nostro territorio, dando ai giovani l’opportunità di conoscere meglio il nostro comune impegnandosi in progetti di valore per tutta la comunita’. Abbiamo inoltre lavorato molto sui tirocini con le varie università toscane. Anche in questo caso abbiamo fatto entrare nella casa dei cittadini, molte giovani menti che, in molte occasioni, ci hanno offerto la grande opportunità di riflettere sulle tematiche emergenti, aiutandoci a mettere a terra idee innovative a favore dei nostri cittadini. Abbiamo poi lavorato tanto, soprattutto grazie ai nostri uffici che ringrazio, su tutti i bandi del Servizio Civile Universale. In questi anni oltre 30 anni ragazzi e ragazze, hanno avuto l’opportunità di fare un’esperienza di lavoro retribuita. Questi giovani hanno lasciato il segno e ci hanno “allenato” a pensare la nostra programmazione in una visione diversa. Per le giovani generazioni e le loro esigenze abbiamo attivato ormai da anni una felice collaborazione con Centro Creativo Casentino. Al suo interno i ragazzi e le ragazze trovano spazi di condivisione e studio, ma anche tante attività e iniziative di socializzazione e di formazione continua. Sempre all’interno del C3 abbiamo portato l’antenna dell’Eurodesk, uno sportello orientativo e informativo gratuito dove i giovani possono apprendere le varie opportunità di studio e lavoro all’estero e in Italia”.

Vagnoli conclude parlando del progetto affitto giovani: “Parlare ai giovani e non dei giovani, ci ha aiutato anche a portare innovazione e aiuti concreti. Uno dei progetti che ci ha dato più soddisfazione è stato quello sugli affitti nei centri storici, ovvero un aiuto concreto a livello economico alle giovani coppie e ai giovani in generale che si sono trasferiti nei borghi e nei centri storici del nostro comune. In questo modo abbiamo sostenuto la loro legittima e giusta voglia di autonomia e insieme i nostri centri storici che hanno bisogno di rivivere. Lo scorso anno ben con 6 ragazzi hanno aderito al bando e si sono trasferiti nei centri storici di Bibbiena e Soci. In futuro vorremmo potenziare questo tipo di iniziative che ci offrono una duplice opportunità sulla via della valorizzazione dei nostri splendidi centri storici”.

L’Assessora Martina Cipriani conclude: “Sono stati anni intensi dedicati a questa tematica. In futuro vorremmo potenziare alcuni aspetti soprattutto legati all’aspetto degli aiuti per l’autonomia, sia legati a sostegni di tipo orientativo per il futuro. Quello fatto fino a oggi ci ha convinto sulla necessità di un cambio di passo sulle politiche giovanili”.