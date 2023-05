Bibbiena, manovra di bilancio da 700mila euro

Arezzo, 4 maggio 2023 – “Un bel lavoro di squadra per una manovra che avrà una ricaduta importante sul territorio dalla cultura e la promozione fino alla manutenzione”. Con queste parole il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli commenta la prima manovra finanziaria di bilancio di questa primavera da 700 mila euro. Il primo cittadino spiega nel dettaglio in cosa saranno investite queste risorse: “Andremo in affidamento a breve con il progetto per la realizzazione della nuova Piazza Garibaldi di Soci per la quale, in questa manovra, abbiamo investito 250 ovvero le risorse che mancavano per avere una copertura del da 750 mila euro totali. Per ripristinare i tratti della ciclopista che hanno subito danni a seguito delle piene autunnali investiremo 50 mila euro. Ripartiremo con un progetto molto ampio di asfaltature su varie parti del territorio comunale per 150 mila euro. Su un nuovo progetto di video sorveglianza e sicurezza abbiamo previsto 30 mila euro. La manutenzione del verde 50 mila euro, altrettante 50 mila per la rigenerazione urbana e il decoro pubblico. Infine, ma non certo per ultimo, questa manovra prevede un investimento di 90 mila euro per Bibbiena Città della fotografia, in particolare per la Galleria fotografica a cielo aperto, la prima assoluta in Europa. Di questi 90 mila euro 75 mila sono un finanziamento che proviene dalla Regione Toscana, i restanti sono fondi comunali”. Vagnoli conclude: “Sono molto soddisfatto di questa manovra in particolare perché va a toccare una serie di priorità territoriali, dalla sicurezza alla cultura e promozione, fino alla socialità e al decoro. In particolare l’investimento sul completamento della Galleria fotografica a cielo aperto, rappresenta per il nostro comune un momento di grande ripartenza fatto attraverso la bellezza. Un progetto, questo, che è stato premiato anche dalla Regione per il suo alto valore artistico e sul quale verranno innestate tante iniziative di grande richiamo. Credo che in questo momento questo sia un segnale importante fatto anche alla luce dei diversi progetti che abbiamo attivato nel centro storico, tra cartellonistica di pregio, potenziamento dell’ufficio informazioni e riorganizzazione del museo. Ringrazio la mia giunta e il gruppo consiliare per il supporto e l’entusiamo”.