Bibbiena, lista civica obiettivo comune: 50 incontri nel territorio

Arezzo, 11 marzo 2024 – La Lista Civica Obiettivo Comune e il suo capogruppo Filippo Vagnoli attuale Sindaco di Bibbiena, hanno iniziato da mesi un lavoro importante, che ha portato non solo ad ampliare il gruppo con l’inserimento di tante nuove persone e di giovani interessati, ma anche a definire i prossimi passaggi prima delle elezioni amministrative di giugno. L’approccio seguito, anche in questa tornata elettorale, dal gruppo civico che sostiene Vagnoli, è quello della consultazione e della raccolta di idee progettuali partendo dai cittadini stessi. Vagnoli commenta: “Il nostro programma elettorale, come accaduto anche nel passato, non sarà un documento che mette insieme idee preconfezionate. Siamo un gruppo civico e come tale non abbiamo input dall’alto, ma li cerchiamo piuttosto dal basso ovvero dalla società civile. Questo rappresenta un elemento di sfida ulteriore, una democrazia davvero partecipativa. Per questo abbiamo già messo in calendario ben 50 incontri tra imprese, associazioni di categorie, sigle sindacali e associazioni del comune di Bibbiena, con l’obiettivo di un confronto attivo, vero, autentico e produttivo dal quale nasceranno idee che vorremmo realizzare poi nei prossimi cinque anni”. Obiettivo Comune chiama a raccolta le centinaia di persone che da anni stanno facendo un grande lavoro di raccolta, di analisi e di ascolto del territorio, delle sue fragilità, emergenze ma anche opportunità. A questo riguardo Vagnoli commenta: “Coloro che hanno idee e vogliono proporle, che intendono segnalare criticità da superare sono i benaccetti, possono chiamarci e insieme a tutte le persone che compongono il gruppo, li accoglieremo e ascolteremo volentieri le loro proposte. La cosa che accomuna le persone che hanno scelto di lavorare per il proprio territorio con la nostra Lista è proprio l’entusiasmo: non abbiamo mai smesso di trovarci, di confrontarci, di parlare insieme della cosa pubblica. Questo è straordinario poiché rappresenta un elemento di grande innovazione e di democrazia partecipativa avanzata. Quello che da sempre abbiamo sognato è già realtà. In questi mesi di intenso lavoro, con tavoli tematici, abbiamo accolto tantissimi giovani e tantissime persone con sensibilità differenti che rappresentano la vera ricchezza di questa compagine”. A breve la lista proporrà un evento pubblico di presentazione del programma nato da queste consultazioni e dei candidati per la prossima tornata elettorale. Rossana Farini