Bibbiena, l’inaugurazione dell’ostello di Campi

Arezzo, 1 luglio 2023 – Domani mattina, con una camminata con partenza dal Museo Archeologico Piero Albertoni e un momento conviviale, verrà ufficialmente inaugurato l’ostello per i pellegrini nel piccolo borgo di Campi che sorge sull’antica Via Romena Germanica, una delle viabilità antiche più importanti e oggi viabilità sacra ai pellegrini di tutto il mondo. Il paese si trova anche sul percorso che conduce al santuario francescano de La Verna sulla “Via di Francesco in Toscana”, un altro grande progetto regionale di viabilità antica e turistica.

L’Amministrazione con un investimento di circa 30 mila euro ha completamente ristrutturato l’immobile sede del Circolo di Campi con l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento impiantistico, le rifiniture interne con la realizzazione di 4 posti letti per i pellegrini, una cucina.

L’accogliente circolo del paese di Campi, un avamposto di storia e un crocevia di cultura antica è stato donato a nuova vita anche per la piccola comunità molto attiva grazie alla progettualità con la quale si è intercettato un finanziamento provenienti da un bando del Gal Appennino aretino.

Bibbiena, con l’inaugurazione dell’ostello di Campi, può vantare sul suo territorio 3 ostelli (Serravalle, Binario 0 a Bibbiena Stazione e appunto Campi), con un numero complessivo di 20 posti letto per pellegrini.

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli commenta: “Un piccolo sogno che si realizza a favore della piccola comunità di Campi, ma anche di un turismo culturale lento e rispettoso delle culture e dell’ambiente. Con i lavori di riqualificazione questo luogo diventa di fatto un punto tappa e ristoro dei tanti pellegrini che, soprattutto nella buona stagione, popolano i camminamenti antichi, ovvero la via Romea Germanica e la via di Francesco. Si tratta di uno dei progetti che avevamo messo nel nostro programma e che ci stava più a cuore proprio per questa duplice funzione di luogo di ritrovo e socialità ma anche di accoglienza. Ringrazio l’assessore al turismo Francesca Nassini, gli uffici per il loro lavoro di progettazione e non per ultimi il presidente della pro Loco Guido Lottini e tutti gli abitanti di Campi per il sostegno. Un grazie al Gal Appennino aretino per il finanziamento concesso al nostro progetto”.

L’Assessore al Turismo Francesca Nassini conclude: “Il turismo a Bibbiena e in Casentino si sta strutturando su diverse proposte. Quello dei cammini antichi è una delle proposte più importanti per l’ecoturismo, una fetta importante di quegli arrivi che caratterizzano il nostro territorio. L’ostello a Bibbiena Stazione, quello a Serravalle e adesso questo a Campi sono la nostra risposta ad un tipo di turismo diverso eppure fiorente per il quale abbiamo voluto fare la nostra parte anche in riferimento al ruolo svolto dal nostro comune a livello non solo casentinese. I tanti posti letto che mettiamo a disposizione dei pellegrini sono la risposta che abbiamo voluto dare ad una domanda che sta aumentando nel tempo. In questo modo vengono animate anche le piccole realtà locali che trovano, in questo tipo di accoglienza, una loro stessa missione e motivo di aggregazione ulteriore”.