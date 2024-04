Bibbiena, la relazione di fine mandato del sindaco Vagnoli

Arezzo, 5 aprile 2024 – E’ stata depositata qualche giorno fa la relazione di fine mandato, un documento importante poiché riporta, in forma dettagliata, tutto quello che è stato realizzato nei cinque anni di amministrazione nel territorio comunale diviso per macro aree di intervento.

Il Sindaco Vagnoli spiega in modo sintetico il contenuto di questo documento: “E’ un documento di grande importanza perché mostra, nero su bianco, come sono stati spesi i soldi pubblici e cosa è stato realizzato nell’arco di questi cinque anni. Parto dall’area infanzia e famiglia dicendo che sono stati investiti 8 milioni di euro nelle scuole e in strutture a uso scolastico e posto le basi per realizzarne di nuove come la palestra di Bibbiena e l’asilo nido di Bibbiena Stazione. Accanto a questi sono stati attivati tanti servizi per infanzia e servizi extra scolastici di sostegno.

Per quanto riguarda parchi, aree verdi e rigenerazione urbana valgono i numeri per spiegare un lavoro immane: 20 parchi, 8 fatti ex novo e 3 milioni di euro per la rigenerazione urbana dei borghi come Partina, Marciano, Serravalle e altri.

Il settore cultura e turismo è stato curato anche insieme alle nostre associazioni che sosteniamo direttamente, ma anche con gli altri comuni come sul turismo sul quale abbiamo collaborato fattivamente all’Ambito turistico omogeneo ma abbiamo anche attivato iniziatve in proprio come l’info point al Museo, realizzato tre ostelli per i cammini, attivato eventi di spessore e installato cartellonistica apposita. Abbiamo rinnovato e migliorato i servizi al pubblico della nostra biblioteca e promosso un Festival del libro diventato un centro propulsore di eventi collaterali e di iniziative promozionali.

Sullo sport abbiamo investito tanto partendo dalle strutture con lavori a tutti gli impianti sportivi che ne hanno migliorato la fruibilità da parte degli utenti.

Sul sociale siamo andati avanti con i servizi a domanda individuale, ma anche con altri servizi come il Dopo di Noi di Partina, il Centro Diurno che abbiamo voluto potenziare e gli alloggi popolari.

Sulle attività produttive ci siamo fatti promotori di iniziative per incentivare al massimo le nostre piccole attività con BibbienaObiettivoCrescita, i patti di comunità, sgravi fiscali e la Lira di Bibbiena.

Sul fronte della sicurezza abbiamo installato nuove telecamere, ma anche un sistema di controllo contro l’abbandono dei rifiuti, abbiamo cooperato a attivare il tavolo di sicurezza con le forze dell’ordine e realizzato nuovi marciapiedi.

Digitalizzazione e innovazione è un’altra delle voci significative che i cittadini possono trovare sulla relazione di fine mandato. Abbiamo realizzato un nuovo sito con la possibilità di fare pagamenti online, e dove abbiamo realizzato un’area area digitale personale per il cittadino, abbiamo collaborato alla creazione di Casentino App e aperto un punto digitale facile a servizio della popolazione.

Sulle Politiche giovanili ci sono state iniziative rilevanti come i tirocini universitari, i contributi ai giovani per l’affitto, la collaborazione con il Centro Creativo Casentino e i servizi civili che hanno dato spazio a molti giovani.

Il fronte acqua e rifiuti è stato curato in collaborazione con Nuove Acque e Sei Toscana e insieme abbiamo realizzato nuovi acquedotti e fatto lavori fondamentali sulle fognature, oltre che rivoluzionare il sistema di raccolta rifiuti con il quale abbiamo ormai raggiunto il 60% di differenziata.

I Lavori pubblici sono stati un contesto di grande impegno amministrativo e da parte dei nostri uffici con 78 lavori pubblici realizzati in cinque anni per 20 milioni di euro di investimenti”.

Filippo Vagnoli conclude: “Non mi resta che ringraziare tutti i miei collaboratori, gli uffici comunali e coloro che con impegno hanno portato avanti le idee e la visione che abbiamo per l’avvenire. Con questo lavoro abbiamo voluto infatti anche impostare concretam