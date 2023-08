Bibbiena, bis del soggiorno marino per gli anziani

Arezzo, 22 agosto 2023 – Assessore al sociale Francesco Frenos: “C’è tanta voglia di vita e questo è un grande segnale di benessere del nostro territorio. Felici di poter dare una mano ai più anziani per un'altra esperienza di socialità al mare”.

Il soggiorno marino per anziani, il servizio promosso dal Comune di Bibbiena per promuovere e sostenere la socialità e il benessere dei meno giovani, quest’anno e dopo tanto tempo, fa il bis, riproponendo un altro bando e un’altra opportunità.

Il primo turno di quest’anno ha avuto la partecipazione di un gruppo di ben 20 ultra sessantacinquenni affiancati da un’accompagnatrice messa a disposizione dal Comune per tutta la durata del soggiorno.

L’Assessore competente Frenos commenta: “L’input per attivare questo secondo turno è arrivato dagli stessi diretti interessati e questo aspetto è fondamentale per noi perché ci racconta di una realtà, quella del nostro territorio, in cui le persone anche quelle meno giovani, hanno voglia di socialità, hanno voglia di vivere bene. Il benessere dei nostri cittadini è un termometro importante del nostro operato e uno stimolo a fare sempre meglio. Grazie agli uffici del sociale per la loro preziosissima collaborazione nell’organizzare questi soggiorni che ci vedono in prima linea nel calmierare i costi e nell’offrire un accompagnatore al gruppo, una figura di sostegno e di aiuto fondamentale”.

Il soggiorno si svolgerà dal 16 al 23 Settembre 2023 mentre il termine ultimo per la consegna delle domande è il 31 Agosto 2023.

Il servizio è rivolto ai residenti del comune di Bibbiena con età uguale o superiore ai 65 anni, si deroga al requisito dell’età nel caso di coniugi, a condizione che uno dei due abbia un’età di 65 anni o superiore.

Eventuali richieste pervenute da fuori Comune, o da soggetti non aventi il requisito dell’età, saranno accolte con riserva ed ammesse solo in caso di posti ancora disponibili ad iscrizioni concluse.

La domanda, accompagnata dalla scheda sanitaria rilasciata dal medico curante, dovrà essere presentata su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, o sul sito internet del Comune.

Se il partecipante residente, purchè non abbia svolto il I° soggiorno, intende chiedere al comune la compartecipazione al costo del soggiorno, alla domanda dovrà essere allegata l’Attestazione ISEE in corso di validità.

Francesco Frenos Assessore al Sociale conclude: “Questa è una di quelle iniziative dedicate alla socialità che ha sempre avuto un grande seguito e una partecipazione importante. Il comune, oltre l’organizzazione, fornisce un accompagnatore dedicato, un aspetto interessante che collabora alla buona riuscita del soggiorno. Sollecitare la funzione sociale dell’anziano, creando momenti di confronto con altre persone, sono gli obiettivi primari del progetto. Un progetto che ci pregiamo di potare avanti con entusiasmo proprio per aiutare i nostri anziani a sostenere la perdita della loro centralità sociale per donare loro altre interessanti prospettive di vita attiva all’interno del contesto sociale”.

Per tutti coloro che volessero informazioni in merito al soggiorno e alla modalità di iscrizione: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bibbiena tel. 0575/530662-671