Bibbiena, approvato il budget 2025 da 15 milioni

Arezzo, 27 dicembre 2024 – “Approvare questo documento così importante per il funzionamento dell’ente prima dell’inizio dell’anno, significa essere efficienti e operativi e avere una gestione sana delle finanze pubbliche”, è il commento del Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli all’approvazione, avvenuta prima di Natale, del budget 2025.

Si tratta di un bilancio da 15 milioni di euro dei quali 10 di parte corrente ovvero dedicati ai servizi

e i restanti 5 milioni agli investimenti.

Nei servizi tra le voci più significative troviamo i 2 milioni dedicati ai servizi sociali, 1 milione per educazione e infanzia, 300 mila euro alla cultura, 300 mila a sport e associazionismo, 2 milioni a alla gestione dei rifiuti, 1 milione a viabilità e manutenzione.

Vagnoli a questo proposito commenta: “Ci sono nel budget voci importanti che ci preme sostenere per l’importanza che rivestono per la comunità come appunto i servizi sociali, l’educazione e l’infanzia sulla quale abbiamo investito tanto in questi anni. Voci importanti sono anche la cultura nel nostro territorio considerata anche un potente driver economico e sociale e l’associazionismo e lo sport, che sono sempre un sostegno alle giovani generazioni e alle famiglie. Il territorio e la manutenzione dello stesso rappresentano un’altra voce che pesa in modo significativo e non potrebbe essere altrimenti: abbiamo o un territorio variegato che va mantenuto in salute e soprattutto vivibile”.

E’ stato approvato anche il Piano Triennale delle opere pubbliche ovvero la parte dedicata agli investimenti per i prossimi tre anni per un totale di 15 milioni di euro. Di questi 7 milioni riguardano lavori già in corso come il rifacimento della Piazza Soci, l’intervento di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle scuole elementari Soci, la costruzione della palestra di Bibbiena e l’asilo nido di Bibbiena Stazione. I restanti fondi saranno destinati alla realizzazione della passerella pedonale sul torrente Archiano, alla sistemazione un evento franoso in via Arno e alla realizzazione di nuovi marciapiedi per la sicurezza stradale e la vivibilità del territorio.

Il Sindaco Filippo Vagnoli conclude con un commento sulle aliquote Imu: “La volontà dell’amministrazione è sempre andata nella direzione di mantenere una pressione fiscale bassa e adeguata e in questi anni ci siamo sempre riusciti tanto da essere tra i comuni virtuosi della provincia. Per il 2025 abbiamo dovuto adeguare alcune aliquote tenendo conto dell’inflazione, ma questi adeguamenti riguarderanno solo seconde case e stabilimenti produttivi. Rimangono invece le agevolazioni agevolati e un’aliquota base sia per le piccole botteghe di vicinato, gli hotel, i terreni edificabili e fabbricati agricoli. Un percorso che sostiene dunque la produttività e le attività del nostro territorio”.