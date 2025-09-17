Barca, auto e soldi: vive nel lusso ma dichiara un reddito basso. Scoperto usuraio vicino alla ’ndrangheta

Firenze, 17 settembre 2025 – Un’imbarcazione lunga 16 metri, tre autoveicoli, un fabbricato, una società e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 200mila euro. È quanto è stato confiscato a un narcotrafficante e usuraio calabrese vicino alla cosca della ’ndrangheta dei Bellocco di Rosarno, nell’ambito di un’operazione congiunta della guardia di finanza di Firenze e Reggio Calabria, con il supporto del servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia reggina.

Il provvedimento, emesso dalla corte d’appello di Reggio Calabria, conferma integralmente la confisca di primo grado decisa dal tribunale reggino nel settembre 2024. Contestualmente, è stata applicata anche la misura personale della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni.

Gli accertamenti economico-finanziari hanno evidenziato la sproporzione tra i beni accumulati e la capacità reddituale dichiarata dal soggetto, già emersa tra l’altro in diverse inchieste antimafia. In particolare, nell’operazione “Magma” (2019) l’uomo era stato condannato per traffico internazionale di droga; in “Erba di Grace” ha ricevuto una condanna in secondo grado a 4 anni per traffico di stupefacenti; mentre con “Buenaventura” è arrivata la condanna a 8 anni, in primo grado con rito abbreviato, per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In quest’ultimo caso, l’uomo aveva pure concesso un prestito usuraio a un imprenditore tessile del senese, applicando tassi fino al 66% annuo e utilizzando pressioni mafiose per il recupero del credito.

La corte d’appello reggina ha respinto gli appelli del proposto e della moglie, confermando la ricostruzione patrimoniale della guardia di finanza e la confisca.

“Questa attività – sottolineano le fiamme gialle – conferma l’impegno delle direzioni distrettuali antimafia di Reggio Calabria e Firenze nel contrasto ai patrimoni illeciti delle consorterie criminali, con l’obiettivo di tutelare la legalità e difendere la sana imprenditoria da infiltrazioni mafiose”.