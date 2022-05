Bandiere Blu Toscana 2022, chi vince. Le spiagge da sogno

Toscana, 10 maggio 2022 - E’ Pietrasanta (Lucca) la new entry Toscana per quanto riguarda le Bandiere Blu 2022 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee). Nella nostra regione, conquistano l’agognato ‘scettro’ Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, la novità di Pietrasanta, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino e Marciana Marina all’Elba.

A sud, mare da 10 e lode a Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto. Per quanto riguarda gli approdi in cui sventola da oggi la Bandiera Blu, segnaliamo tra gli altri Marina di Punta Ala, il Porto della Maremma a Marina di Grosseto, Marina di Cala Galera all’Argentario, Porto Azzurro e Marina di Cala de’ Medici a Rosignano Marittimo.

Dietro la Liguria, la nostra regione si piazza a pari merito al secondo posto insieme a Puglia e Campania. Un ottimo risultato, dunque, per le nostre coste, che possono partire col vento in poppa per la sempre più vicina stagione balneare. Sono 427 le spiagge italiane 'da sogno', 11 in più rispetto allo scorso anno”.

Quest’anno è stato inoltre inserito un nuovo ed importante parametro: l’impegno sociale e l’inclusività, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Per stimolare i Comuni in questo percorso, la FEE Italia ha coinvolto la Fondazione Dynamo Camp, una delle più importanti realtà italiane che opera dal 2006 ed offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa rivolti a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post-ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie.