Bambina scomparsa a Firenze, hotel Astor al setaccio. L’operazione delle squadre speciali dell’Arma

Firenze, 18 giugno 2023 – Otto giorni fa la piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo, detta Kata, è scomparsa dall’ex hotel Astor, tra San Jacopino e Novoli, a Firenze. Ieri, 17 giugno, l’edificio occupato dove la piccola viveva con la famiglia, è stato sgomberato dalle forze dell’ordine e ora è sotto sequestro. Oltre cento persone sono state ricollocate in strutture di accoglienza. Ma della piccola Kata ancora non c’è traccia. L’edificio è stato perlustrato in tutte le sue parti e questa mattina, 18 giugno, le forze speciali dell’Arma approfondiranno i controlli grazie a strumentazioni ad altissima tecnologia. In campo la squadra Silent team del Gis (Gruppo d’intervento speciale).

- - : - - Al via l’ispezione Il Gis nell’ex hotel Astor. L’edificio, sgomberato ieri, sarà oggi oggetto di un’ispezione approfondita da parte delle squadre speciali dell’Arma - - : - - Alta tecnologia Le squadre sono all’interno della struttura. Grazie a telecamere e fibre ottiche arriveranno a perlustrare vuoti e intercapedini - - : - - Le squadre in azione Nell’ex albergo è in azione il Gis, gruppo d’intervento speciale) con la squadra Silent team dei carabinieri. Sono al lavoro per ispezionare intercapedini e possibili vuoti non ancora visionati - - : - - Lo sgombero Le indagini sono agevolate dall’assenza di persone. Ieri infatti la struttura è stata sgomberata dagli occupanti abusivi