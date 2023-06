Bambina grave dopo l'incidente, rintracciato e denunciato il pirata della strada

Terni, 26 giugno 2023 – Un trentenne italiano, residente nel Reatino ma che lavora a Piediluco, è stato denunciato dalla polizia locale di Terni in seguito all'incidente stradale tra una moto e un'auto avvenuto domenica sera proprio a Piediluco e in seguito al quale una bambina di 11 anni è rimasta ferita in modo grave; ferito anche il padre ma in maniera più leggera. Papà e figlia, ternani, viaggiavano in sella alla moto.

Il trentenne ora identificato, secondo gli investigatori coordinati dalla Procura di Terni, era alla guida dell'auto che si era allontanata dopo lo scontro e non si sarebbe quindi fermato a prestare soccorso.

L'undicenne, che ha riportato un serio trauma cranico e diverse fratture, è stata trasferita nella notte fra domenica e lunedì dall'Ospedale Santa Maria di Terni al Policlinico Gemelli di Roma. Per la bambina, che era stata trasportata d'urgenza nel nosocomio ternano, la prognosi resta riservata.

Il presunto conducente dell'auto è stato denunciato per lesioni personali stradali e per essere fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo, residente a Colli sul Velino (Rieti), è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale nel suo luogo di lavoro a Piediluco.