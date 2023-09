Balestra, è della città di Gubbio il Palio 2023

Arezzo, 11 settembre 2023 – Ad avere la meglio in questa edizione del Palio è stato Messer Simone Vagnarelli, Balestriere della città di Gubbio, che ha centrato con la sua verretta il corniolo. Dopo di lui, al secondo posto, ancora un balestriere nero/viola, Messere Emanuele Bertolini. Onorevolissimo terzo posto per il balestriere borghese Messer Giacomo Meo.

Dunque il Drappo disegnato da Pascal Queval, moglie di Fausto Braganti, non resta in città, ma non poteva essere altrimenti, il “Palio di Fausto”, così come lui, è nato per viaggiare, pur essendo indissolubilmente legato a Sansepolcro e la sua tradizione.

Successo di pubblico, sia in piazza Torre di Berta per la disputa della gara, che per le vie del centro durante la sfilata del Corteo Storico. Molti i turisti, sia italiani che stranieri, seduti sugli spalti.

Accanto al primo cittadino Fabrizio Innocenti, erano presenti anche l’Europarlamentare Susanna Ceccardi e l’Onorevole Tiziana Nisini.

Tantissime persone hanno visitato anche il Mercato di Sant’Egidio, allestito in questi due giorni nel chiostro e nel loggiato della Cattedrale dall’Associazione Rinascimento nel Borgo.

Onore e Gloria per i balestrieri di Gubbio, ma con la promessa di tornare a vincere nella prossima edizione del Palio.