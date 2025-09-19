Il bacio cosmico tra la falce di Luna e Venere, spettacolo nel cielo notturno

Firenze, 19 settembre 2025 – Prima dell’alba di venerdì 19 settembre, il cielo orientale è stato teatro della congiunzione astrale tra la Luna e Venere, un evento che, pur non essendo raro, rappresenta sempre uno spettacolo per gli appassionati.

Come anticipato dall’Uai (Unione Astrofili Italiani), un sottile falcetto di Luna calante ha incontrato il pianeta che, per le sue dimensioni e massa simili, è spesso definito il “gemello della Terra”.

Lo spettacolo è stato arricchito dalla presenza di Regolo, l’astro più luminoso della costellazione del Leone. La stretta vicinanza della stella alfa (α Leonis), il cui nome significa “piccolo re”, con la “dea della bellezza” ha inoltre spinto gli amanti del cielo ad approfondire le storie e la mitologia legate alle stelle, offrendo così un’esperienza ancora più immersiva e completa.

Quando e come è stata visibile la congiunzione

Il “bacio cosmico” tra il satellite naturale della Terra e il pianeta più luminoso del firmamento è stato perfettamente visibile a occhio nudo nelle ore che hanno preceduto l’alba, a partire dalle 4:40. In particolare, il momento migliore per l’osservazione è stato prima che sorgesse il sole e la luce diventasse troppo intensa (tra le 5:30 e le 6:30).

L’assenza di nubi ha favorito la visibilità della congiunzione e ha permesso a coloro che avevano puntato la sveglia prima dell’alba di godere dello spettacolo offerto nell’orizzonte orientale. Il risultato può essere stato tuttavia compromesso dall’illuminazione artificiale. Per vivere il momento magico nel migliore dei modi, è stato necessario allontanarsi dalle luci della città e preferire luoghi di osservazione in aperta campagna.

Le congiunzioni nel cielo di settembre

La congiunzione Luna-Venere non è un evento celeste rarissimo (nel mese di agosto i due corpi sono stati visibili insieme a Giove), ma è uno spettacolo che riesce sempre a catturare lo sguardo degli appassionati.

Il cielo di settembre è stato ricco di congiunzioni di corpi celesti e quello di venerdì 19 non è stato l’ultimo del mese a coinvolgere il satellite naturale e un pianeta del sistema solare. È infatti previsto per mercoledì 24 settembre, appena dopo il tramonto, l’incontro nel cielo occidentale di una piccola falce di Luna crescente con Marte. L’osservazione del fenomeno non sarà semplice perché il pianeta comparirà molto basso sull’orizzonte, ma chi riuscirà a scorgerlo potrà godere di uno spettacolo magico nel firmamento autunnale. Eventi che spesso vengono seguiti in diretta streaming dal Virtual Telescope di Manciano (Grosseto) che gode del cielo più buio d’Italia.