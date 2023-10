Avviso pubblico per la ricerca di 178 esperti amministrativi

Arezzo, 10 ottobre 2023 – Si informa che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ricerca n. 178 ESPERTI AMMINISTRATIVI a cui conferire incarichi di collaborazione per 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Gli esperti dovranno supportare gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento, nonché la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni/Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nell’attività istruttoria e di gestione delle pratiche, nell’attività di studio e nella consulenza nell’ambito della materia dell’asilo, immigrazione e protezione internazionale, nonché nelle attività strumentali e di supporto ad esse connesse.

Gli esperti saranno impiegati nei seguenti ambiti di attività, in particolare:

supporto nel settore della gestione dei Fondi europei destinati all’asilo, alla migrazione e all’integrazione;

supporto nel settore delle politiche migratorie e agli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso le Prefetture-UU.TT.G.;

supporto amministrativo propedeutico alle procedure inerenti il riconoscimento della protezione internazionale e il relativo contenzioso ivi comprese le attività strumentali connesse;

supporto all’istruttoria in materia di gestione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, dei minori stranieri non accompagnati e di protezione internazionale;

svolgimento delle attività strumentali e complementari inerenti all’incarico.

Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione:

in una delle seguenti classi o titoli equiparati secondo la normativa vigente:

- L-12 Mediazione linguistica;

Scienze dei servizi giuridici;

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

Scienze economiche;

Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;

ovvero:

- laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente:

- LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche;

- LMG/01 Giurisprudenza;

- LM-56 Scienza dell’Economia;

- LM-52 Relazioni internazionali;

- LM-62 Scienze della politica;

- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

- LM-90 Studi europei;

- LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato;

- comprovata esperienza lavorativa (compresi stage, tirocini o servizio civile) quinquennale in profilo amministrativo in attività di supporto alla gestione amministrativa in enti pubblici e/o privati di cui 1 anno a supporto della Pubblica Amministrazione in attività nel settore dell’immigrazione e dell’asilo con particolare riferimento: alla protezione internazionale e ad attività ad essa complementari ovvero ai procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture ovvero all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori stranieri non accompagnati ovvero alla gestione dei Fondi europei;

- Conoscenza di programmi e strumenti informatici di uso comune;

- Conoscenza di lingua inglese pari almeno al livello B1 del QCER.

Entro il 19 ottobre 2023 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso per uno o massimo due degli ambiti territoriali di seguito previsti da indicare per ordine di preferenza.

Non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta.