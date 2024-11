Tamponamento tra camion in autostrada: caos in A1

Orvieto, 28 novembre 2024 – Pauroso incidente stradale alle prime luci dell’alba di oggi, 28 novembre. Poco dopo le 5, lungo l’autostrada A1, all’altezza di Orvieto in direzione sud, due camion si sono tamponati, uno dei due mezzi pesanti è finito in scarpata mentre l’altro è rimasto in carreggiata occupando la corsia d’emergenza. Il camion che trasportava collettame ha travolto quello che trasportava patate.

Nello scontro uno dei due camionisti è rimasto ferito, anche se in modo non grave e trasportato dai soccorritori del 118 in ospedale, l’altro è rimasto illeso. Il traffico scorre su una corsia per il riversamento di parte del carico in carreggiata. Sul posto, per le operazioni di soccorso alle persone e per garantire la viabilità, sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto, i soccorritori del 118 con un’ambulanza, i vigili del Fuoco e personale di Autostrade per l’Italia.