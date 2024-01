Autostrada A1, incendio di un veicolo in galleria: lunghe code verso Firenze

Firenze, 22 gennaio 2024 – Incendio di un veicolo in galleria. È successo sulla Direttissima della autostrada A1 tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Come informa il sito Autostrade per l’Italia, il traffico risulta bloccato con code in aumento. Il veicolo ha preso fuoco all’altezza del km 22 + 400. Non si hanno al momento notizie di feriti o persone rimaste coinvolte nell’incendio.

Alle ore 17:40 risultano ancora lunghe code, fino a 5 chilometri, in direzione Firenze.

Alle ore 17:10 l’incendio del veicolo risulta estinto. Il traffico è al momento bloccato con 3 chilometri di coda in aumento.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e la polizia stradale.