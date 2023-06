Autonomia e inclusione: grande festa con Trisomia21

Firenze, 23 giugno 2023 - Una giornata di festa e divertimento per ragazzi e famiglie di Trisomia 21. Si è svolta nei giorni scorsi, nella Chiesa di San Cassiano in Padule, a Caselle a Vicchio, la “Festa di Primavera”, annuale appuntamento dell’associazione di promozione sociale la cui missione è favorire la migliore autonomia possibile delle persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva genetica affine e delle loro famiglie.

Tantissimi i partecipanti all’evento. Quello che in passato era un momento di aggregazione tra persone interessate ad avere informazioni e a chiarire dubbi e domande, oggi è diventato un evento sempre più importante per l’associazione.

La festa, che da due anni è stata rinnovata nel format, quest’anno è diventata un’occasione di aggregazione, ma anche una grande opportunità per sensibilizzare il territorio e per fare raccolta fondi.

Ricco il programma di eventi, fra attività, musica, giochi e la cena, preparata dal ristorante I’Dimenticatoio di Signa, alla quale hanno partecipato molti ospiti. «Siamo davvero soddisfatti della ‘Festa di Primavera’ – ha detto il presidente di Trisomia 21 Aps, Cristiano Bencini - che per noi ha registrato grandi risultati sul fronte della partecipazione, della riuscita e del sostegno che ha ottenuto. Nel corso dell’intera giornata infatti sono state oltre 150 le persone che hanno preso parte alle nostre attività, 140 quelle rimaste a cena, e oltre 3.500 euro i fondi raccolti grazie alla generosità dei partecipanti. Ringrazio tutti coloro che sono passati alla nostra ‘Festa di Primavera’, facendo sentire la loro vicinanza a Trisomia 21 Aps, il ristorante I’Dimenticatoio di Signa per la cena preparata insieme al nostro Andrea, al Parroco della Chiesa di San Cassiano in Padule per l’ospitalità e l’accoglienza. Rinnovo tutta la nostra gratitudine anche ai professionisti coinvolti e ai volontari che con il loro tempo e le loro disponibilità hanno reso possibile l’intera giornata».

