Autolinee, vetro rotto su bus scuole Vasari

Arezzo, 20 settembre 2025 – A t-autolinee toscane si rende noto che ieri, sabato 20 settembre 2025, attorno alle ore 12,55, sul bus della Linea VAS che dalle scuole Vasari collega Arezzo si è verificata la rottura di un vetro (si vedano foto).
Non si registrano infortuni per i clienti a bordo del bus.
at-autolinee toscane ricorda che a bordo dei propri bus esiste un sistema di videosorveglianza che riprende e registra le immagini all'interno del bus e nelle sue immediate vicinanze esterne. Tali immagini sono già state recuperate e salvate e sono a disposizione delle autorità competenti che ne dovessero fare richiesta.
at-autolinee toscane coglie l'occasione per ricordare ai propri clienti il dovere di rispettare le norme e le regole previste dalla Carta dei Servizi e di tenere comportamenti civili e rispettosi dei lavoratori e di tutti gli altri clienti del servizio di trasporto pubblico evitando azioni che possano pregiudicarne la sicurezza.
at-autolinee toscane conferma la propria disponibilità a confrontarsi con le scuole e le istituzioni preposte al fine di predisporre tutte le azioni ritenute utili per far comprendere agli studenti e alle rispettive famiglie non solo la necessità di tenere comportamenti rispettosi verso gli altri, ma anche per informarli sui rischi sia di natura civile che penale che potrebbero discendere da azioni contrarie alla legge rispetto al servizio di trasporto pubblico.