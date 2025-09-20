Autolinee, vetro rotto su bus scuole Vasari

Arezzo, 20 settembre 2025 – A t-autolinee toscane si rende noto che ieri, sabato 20 settembre 2025, attorno alle ore 12,55, sul bus della Linea VAS che dalle scuole Vasari collega Arezzo si è verificata la rottura di un vetro (si vedano foto).

Non si registrano infortuni per i clienti a bordo del bus.

at-autolinee toscane ricorda che a bordo dei propri bus esiste un sistema di videosorveglianza che riprende e registra le immagini all'interno del bus e nelle sue immediate vicinanze esterne. Tali immagini sono già state recuperate e salvate e sono a disposizione delle autorità competenti che ne dovessero fare richiesta.

at-autolinee toscane coglie l'occasione per ricordare ai propri clienti il ​​dovere di rispettare le norme e le regole previste dalla Carta dei Servizi e di tenere comportamenti civili e rispettosi dei lavoratori e di tutti gli altri clienti del servizio di trasporto pubblico evitando azioni che possano pregiudicarne la sicurezza.