La burocrazia miope: 9.000 euro per riparare la Punto che ne vale 500

La Spezia, 11 febbraio 2024 – Una storia di ordinaria e italica burocrazia. Si possono spendere 9mila euro per riparare un’auto che ne vale a malapena 500? La risposta sarebbe "no" per qualsiasi buon padre di famiglia, ma sembra non sia così per l’amministrazione giudiziaria. Che avrebbe disposto la riparazione della vettura, invece di provvedere alla rottamazione e alla sostituzione.

Protagonista è l’auto in dotazione al tribunale della Spezia, l’unica, una Punto che ha oltre quindici anni e numerosi acciacchi.

Una vettura di servizio che viene utilizzata dal presidente del tribunale nei suoi spostamenti o dai giudici quando devono recarsi in carcere per gli interrogatori. Già in passato aveva avuto qualche problema, ma nulla in confronto a quanto accaduto venerdì mattina. L’autista del tribunale era stato incaricato di andare a rinnovare il Telepass negli uffici che si trovano al casello autostradale di Fornola. Pratica eseguita, ma ecco la sorpresa al momento di tornare indietro. La Punto non voleva saperne di ripartire. L’autista, persona esperta che se ne intende di motori, si è subito reso conto che il problema era alla centralina dell’accensione. Da sostituire. Con il vecchio metodo del collegamento dei fili, è riuscito a far ripartire la Punto per tornare indietro. Ma una volta rientrato in tribunale, ha subito avvisato chi di dovere che l’unica vettura in dotazione era fuori uso. Da un’analisi degli interventi da fare è emerso un preventivo di 3mila euro per cambiare la centralina dell’accensione, oltre a interventi per 6mila euro nell’ottica di superare la revisione biennale che pende come la spada di Damocle.

La logica avrebbe detto di procedere alla rottamazione della Punto che, quotazioni di Quattroruote alla mano, ha un valore all’incirca di 500 euro. Invece sarebbe arrivato l’ordine di procedere ai lavori di riparazione. Senza considerare che con quei 9mila euro, si potrebbe persino comprare un’auto se non proprio nuova, meno usata.

Va spiegato che la competenza dei mezzi (anzi, il mezzo) del tribunale della Spezia appartiene alla corte di Appello di Genova. Dove risulta esserci, da almeno quattro mesi, un’auto ferma in garage che nessuno utilizza.

Il buon senso avrebbe già voluto che fosse assegnata quella al tribunale della Spezia, ma adesso che la Punto è in panne e che ci vogliono 9 mila euro per rimetterla su strada, è ancora più logico procedere con la rottamazione e la sostituzione.

Cosa accadrà adesso? Rimaniamo in attesa della decisione finale, con estrema curiosità.