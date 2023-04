Auto prende fuoco in A11, conducente riesce a uscire dal mezzo prima dell’incendio

Montecatini, 4 aprile 2023 – I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti questa mattina alle ore 08:50 circa per un incendio autovettura in autostrada A11 direzione Firenze, qualche km dopo la galleria del Serravalle. Illeso il conducente che appena accortosi dell'incendio si è fermato in corsia di emergenza ed ha chiamato i soccorsi.

Il personale dei Vigli del Fuoco intervenuto ha bonificato e messo in sicurezza l'auto ormai completamente avvolta dalle fiamme al loro arrivo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per permettere alla squadra vigilfuoco di operare in sicurezza. Cause in corso di accertamento.