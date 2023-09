Atti osceni in treno, furti e liti in famiglia: gli interventi dei Carabinieri

Arezzo, 5 settembre 2023 – In questo ultimo fine settimana i Carabinieri del Comando Compagnia di Cortona hanno intensificato l’attività di controllo del territorio effettuando posti di controllo nelle principali arterie stradali della Val di Chiana aretina ed in particolar modo nelle città di Castiglion Fiorentino, Cortona, Lucignano e Foiano della Chiana.

Nel corso della serata di sabato alcune ragazzine che si trovavano su un treno in transito hanno avvisato il capotreno della presenza di un uomo, seduto in fondo al vagone sul quale anche loro stavano viaggiando, che stava verosimilmente compiendo atti osceni. Il capotreno, all’altezza di della frazione Camucia, ha quindi chiamato i carabinieri che sono intervenuti identificando il soggetto in questione. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza l'accaduto.

Sempre nella sera di sabato i militari di una dipendente Stazione, in collaborazione con la pattuglia dell’aliquota radiomobile di Cortona, traevano in arresto 2 soggetti italiani con precedenti di polizia, per furto in flagranza di reato in concorso, per essersi presumibilmente appropriati fraudolentemente di circa 200 litri di carburante. I predetti, venivano fermati e controllati su di un veicolo in Castiglion Fiorentino, altezza via del Filo. Senza giustificarne la detenzione, occultati all'interno del bagagliaio, i predetti venivano trovati in possesso del carburante riposto in tre damigiane di vetro e in una tanica in plastica. Accertamenti immediati, eseguiti in collaborazione con il Radiomobile di Cortona, consistiti nella visione dei sistemi di videosorveglianza, l’acquisizione di informazioni, permettevano di risalire ai predetti quali responsabili di un furto avvenuto poco prima in Foiano della Chiana ai danni di un veicolo in sosta e sulla macchina operatrice aziendale trasportata. Previo denuncia di furto formalizzata negli uffici del comando stazione dal legale rappresentate della ditta proprietaria dei mezzi, le due persone fermate venivano tratte in arresto in flagranza di reato.

Decorsa notte, verso le ore 04:00 circa, a seguito intervento di una pattuglia per lite in famiglia, al termine dei primi accertamenti i militari deferivano in stato di libertà un cittadino straniero perché ritenuto responsabile della ipotesi di reato di atti persecutori, in quanto gli operanti, previa richiesta avanzata da una donna in fase di separazione con il proprio ex marito convivente, riferiva di aver subito dal predetto, delle percosse a seguito di una futile discussione. L’ex marito, al momento dell'arrivo dei Carabinieri non era presente in casa poiché, a dire dalla ex consorte, si era allontanato a bordo di un furgone bianco. Nel medesimo contesto operativo, la donna riferiva che il suo ex marito era dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti e che presumibilmente si era allontanato dalla abitazione portando un quantitativo imprecisato di droga. Gli operanti, nel lasciare l'abitazione, all'interno della proprietà privata degli ex coniugi, scorgevano vicino ad una pianta ornamentale, una bustina in "cellophane" contenente della sostanza stupefacente del tipo hashish (successivamente risultata pesare circa gr. 40) ed un bilancino di precisione. La merce veniva sequestrata. Le indagini sono in corso.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nel corso del controllo alla circolazione stradale ritiravano due patenti:

un soggetto che a bordo di un’autovettura aveva riportato al relativo controllo alcoltest dei valori superiori al consentito;

una donna di circa 40 anni, anch’essa positiva al controllo.

I carabinieri della stazione di Foiano della Chiana hanno segnalato alla Prefettura di Arezzo in ossequio del disposto normativo dell’Art. 75 D.P.R. 309/90 un ragazzo poiché nel corso di un normale controllo, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di 11,45 grammi di sostanza stupefacente del tipo HASHISH.

La proiezione esterna ed il capillare controllo del territorio, orientato alla prevenzione e alla repressione delle forme di illegalità diffusa, rappresentano una priorità. Nel corso delle altre attività di servizio sul territorio operate dai Carabinieri della Compagnia di Cortona sono stati inoltre controllati: 73 veicoli, identificate 149 persone, elevate 11 contravvenzioni al codice della strada, ritirate n. 2 patenti di guida.