Firenze, 26 agosto 2021 - «Hanno ucciso tre persone davanti ai miei occhi»: lo ha scritto in un messaggio una ragazza afgana del gruppo seguito dalla Ong Cospe di Firenze. La ragazza si trova all'aeroporto di Kabul dove c'è stata l'esplosione suicida e fa parte del gruppo di afgani che Cospe segue per farli evacuare dall'Afghanistan in Italia.

Si tratta di un gruppo di circa 30 persone tra cui una decina di bambini, alcune di calciatrici che erano partite da Herat lunedì mattina all'alba e le cicliste seguite in Italia dall'associazione Road to Equality.

«Ora sono al sicuro, con cibo e acqua in attesa di un volo» dall'aeroporto di Kabul «per arrivare in Italia», volo «di cui però ancora non abbiamo notizie certe». Lo riferisce lo stesso Cospe.

"'Ci sono molti morti vicino a me e il canale è diventato color sangue'. Questo ci racconta l'ultima delle ragazze che avrebbe dovuto entrare con il nostro gruppo e che purtroppo è rimasta fuori dal gate dell'aeroporto di Kabul durante l'esplosione suicida": così ancora il Cospe riferendo quanto le giovani descrivono.

L'attentato, si spiega, "arriva al culmine di giornate tragiche in cui abbiamo cercato di portare in salvo quante più persone possibile tra i nostri collaboratori, collaboratrici e le loro famiglie". Dopo l'esplosione, quindi, "abbiamo saputo finalmente che buona parte di loro sono finalmente riusciti ad entrare in aeroporto, spostandosi proprio da quell'Abbey gate dove ora si contano le vittime".

"Come Cospe, in coordinamento con Aoi e insieme ad altre ong, con le quali abbiamo costituito un'unica lista di persone da evacuare - si legge in un comunicato - abbiamo tenuto tutto il tempo contatti con le persone lì fuori comunicando costantemente la loro posizione ai parà dei Tuscania che da dentro l'aeroporto gestiscono le operazioni e alle altre autorità", come il ministero della Difesa e degli Esteri, che dall'Italia seguono "gli sviluppi dell'evacuazione e che ringraziamo per il grande loro svolto insieme al console e al corpo dei paracadutisti".