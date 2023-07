Associazione per la valorizzazione e la tutela dell'Aglione della Valdichiana: confermato il cda

Arezzo, 6 luglio 2023 – Aglione della Valdichiana verso la DOP. Presso il Palazzo del Capitano a Montepulciano si è svolta l'assemblea dei soci dell'Associazione per la valorizzazione e la tutela dell'Aglione della Valdichiana alla presenza dei produttori locali, associazioni di categoria e istituzioni rappresentate, tra gli altri, dall’Assessore alle Attività produttive del Comune di Montepulciano, Monja Salvadori, dal Sindaco di Lucignano, Roberta Casini, dall’Assessore alle Politiche agricole del Comune di Civitella in Val di Chiana, Ivano Capacci, nonché presidente della stessa Associazione.

L'assemblea dei soci ha rinnovato il Consiglio di amministrazione, confermando quello uscente per un ulteriore mandato, e si è focalizzata sul percorso della DOP. La messa a punto definitiva del dossier è affidata a Enrica Berna, dottor Agronomo responsabile dell'organismo di consulenza BMP Consulenza aziendale Sas. Il 18 settembre prossimo verrà convocata l'assemblea Produttori e Trasformatori di Aglione della Valdichiana, durante la quale verrà sottoposta a tutti i soci il disciplinare per la definitiva approvazione. Entro settembre il dossier verrà inviato agli enti preposti per il riconoscimento della DOP.

“In quest’ultimo anno – ha sottolineato il presidente Ivano Capacci nel rendicontare ai soci le attività portate avanti nel 2022 – ci siamo impegnati assieme a tutto il Cda affinché anche il percorso verso la DOP potesse avere un’accelerata perché solo portando a termine il riconoscimento della DOP tuteleremo davvero l’Aglione della Valdichiana, tuteleremo i produttori e i consumatori. Sarà proprio la DOP che oltre a tutelare l’Aglione della Valdichiana porterà la stessa Valdichiana alle cronache nazionali ed europee dandogli una sua caratterizzazione. È doveroso ringraziare, da parte mia e di tutto il Cda, il dottor Stefano Biagiotti per il lavoro svolto mettendo il ‘primo bulbillo’ dell’Aglione della Valdichiana”.

Ottenere il marchio DOP dell’Aglione della Valdichiana, prodotto tipico di un territorio che comprende i Comuni della Valdichiana aretina, senese e dell’areale umbro: questo l’obiettivo a breve termine dell’Associazione per la valorizzazione e la tutela dell'Aglione della Valdichiana che ha unito i produttori locali, le istituzioni e le associazioni di categoria nella promozione di un prodotto unico e che nel corso di soli sei anni ha raggiunto già importanti risultati.

Continua così il lavoro di sinergia tra Associazione, Comuni e imprenditori per un prodotto che sta diventando ambasciatore dell'intera Valdichiana.