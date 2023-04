Associazione cerebrolesioni acquisite: abbiamo bisogno di volontari

Firenze, 25 aprile 2023 – L'Associazione fiorentina Cerebrolesioni Acquisite, che promuove assistenza a persone con cerebrolesioni acquisite, lancia un appello per coinvolgere la città nella ricerca di volontari. Nata nel 2005 da un gruppo di famigliari coinvolti nelle gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) a seguito di incidenti stradali dei propri cari, opera sul territorio di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia e al momento conta circa 1200 soci. Il sostegno alle famiglie viene offerto attraverso percorsi individualizzati di riabilitazione cognitivo-comportamentale per tutte le patologie afferenti le GCA: ictus, emorragie cerebrali, traumi cranici, stati post anossici ecc. Molteplici sono le attività che l'Associazione mette a disposizione, per il reinserimento socio-lavorativo/scolastico dei propri soci.

“Quando un familiare viene colpito da una cerebrolesione acquisita – spiegano le famiglie – ci si trova ad affrontare difficoltà di ogni genere, per cui risulta indispensabile un punto di riferimento attento ed esperto. In Ass.C.A., professionisti con specifica formazione, sono a disposizione per supportare, formare ed informare i care-giver e per proporre percorsi riabilitativi alla persona direttamente colpita. Il fatto è che una persona con esiti da GCA (grave cerebrolesione acquisita) per reinserirsi socialmente e lavorativamente, ha bisogno di professionisti ma anche di volontari per sostenere l’impegno giornaliero necessario all’affiancamento degli associati e alle varie attività organizzative e di segreteria. Fare il volontario in un’associazione come ASS.CA OdV vuol dire mettere la propria umanità e parte del proprio tempo a disposizione di chi ha subito un trauma cerebrale, un evento che arriva all’improvviso e cambia la vita”. Chi decide di diventare volontario riceve una specifica formazione e, in base alle proprie esigenze di tempo ed interessi, viene coinvolto nei tanti progetti che l’Associazione promuove.

“Ultimamente sono arrivate molte persone con esiti da GCA e serve l’inserimento di nuovi volontari - spiega la dottoressa Beatrice Marsella, presidente di Ass.C.A -. L’Associazione offre un servizio che cerca di individuare la soluzione più adatta a ciascuna difficoltà e situazione; i nostri professionisti e i volontari lavorano con passione e grande competenza, presupposti essenziali per ottenere risultati concreti. Il nostro obiettivo è il recupero delle funzionalità della persona e il reinserimento nella società cercando di uscire il più possibile da un’ottica meramente assistenzialista. Sappiamo come si sente una famiglia colpita da questi eventi perché l’associazione stessa è stata fondata da familiari che ne dettano l’impostazione di base ed hanno ben presente quanto sia importate non far sentire mai soli e privi di supporto coloro che si trovano coinvolti in questa drammatica realtà”.

Tanti i progetti e le attività in essere: il canto, la scrittura creativa, l’oggettistica, la cucina, laboratori di consapevolezza, di rimotivazione, di ascolto, di stimolazione cognitiva e molti altri in cui si creano coinvolgimento e crescita. Info su www.assca.it oppure al numero 3887994391. Caterina Ceccuti