Asl in lutto, è morto il dottor Vincenzo Cariello

Livorno, 19 luglio 2023 - È scomparso questa notte nella sua abitazione di Livorno all'età di 85 anni Vincenzo Cariello, indimenticato ex direttore della Dermatologia in Versilia e prima ancora direttore facente funzioni all’ospedale di Livorno. A esprimere il cordoglio alla moglie e ai tre figli del noto medico sono la direzione aziendale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, le direzioni dei presidi ospedalieri del Versilia e di Livorno e tutti gli ex colleghi, a partire dagli attuali primari delle due strutture di Dermatologia, Franco Marsili e Giovanni Bagnoni. Classe 1938, Cariello negli anni ‘80 è stato direttore facente funzioni a Livorno, prima della nomina nel 1986 di Ferdinando Crudeli, anche lui recentemente scomparso. E’ quindi stato chiamato - prima della realizzazione dell’ospedale unico della Versilia - a guidare il reparto di Dermatologia del “Tabarracci” di Viareggio e poi del “San Vincenzo” di Camaiore, dove ha svolto questo ruolo fino al 1997, anno del suo pensionamento, con relativa nomina del dottor Marsili, tuttora direttore della struttura dell’ospedale “Versilia”. Negli anni 1994 e 1995 Cariello è stato anche direttore sanitario della ex Asl 12. Nei corso della sua lunga attività come medico nella sanità pubblica Cariello ha rappresentato un importante punto di riferimento per la comunità: è stato molto amato e apprezzato dagli utenti e dai colleghi. La sua scomparsa riempie quindi di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuto e hanno potuto apprezzare per le sue doti umane e professionali. Maurizio Costanzo