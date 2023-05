Nidi gratis, incremento di domande. "Puntiamo ad ampliare l’offerta"

Firenze, 11 maggio 2023 – Con i contributi economici alle famiglie per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, si prevede un incremento di domande per i nidi, laddove le liste di attesa sono già lunghe, soprattutto in alcune città come Firenze e Prato. Le nuove prospettive per i più piccoli saranno uno dei temi del convegno di domattina al Tuscany Hall della Fism che gestisce la maggior parte delle scuole private in Toscana. Prevista la partecipazione del cardinale Giuseppe Betori, del direttore dell’ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e del governatore Eugenio Giani.

Leonardo Alessi, presidente Fism Toscana, che ruolo hanno i servizi alla prima infanzia nella nostra regione?

"Sempre più importante: l’investimento regionale è un riconoscimento alla qualità del servizio offerto. In Toscana è stato definito di fatto un sistema integrato formato da nidi comunali e accreditati, messi sullo stesso livello e a prezzi ugualmente popolari. Questi provvedimenti regionali sostengono anche le donne nella ripresa del lavoro e permettono di stabilizzare tanti educatori".

Prevedete un incremento di domande?

"E’ inevitabile, ma rischiano di aumentare ancora di più le liste di attesa. Questo ci deve portare a un ampliamento dei posti disponibili".

Voi gestite già 150 nidi in Toscana per 3500 bambini. Siete pronti ad aprirne di nuovi?

"Saremo collaborativi al 100% incrementando i nidi già aperti, ristrutturando spazi per avviarne di nuovi, magari al fianco delle nostre scuole dell’infanzia, tra le 278 attive, che ancora non hanno un servizio 0-3 anni".

Non sarà semplice.

"Comporta investimenti importanti in controtendenza rispetto al rischio di alcune materne di chiusura per mancanza di bambini, visto il forte decremento demografico che nella nostra regione è particolarmente grave. Ma le nostre scuole sono un punto di riferimento per i territori anche minori. Siamo responsabili dell’educazione alla speranza e alla certezza sul futuro. Tenteremo sempre di non chiudere, aiutandoci tra strutture: è il valore aggiunto del lavoro in rete".

C’è anche da considerare future entrate dilazionate.

"Se prima le famiglie pagavano di tasca propria a inizio mese, ora dovremo attendere i rimborsi pubblici. Ci appoggeremo al sostegno del credito bancario per farcela".

Cosa chiederete alle istituzioni nel vostro convegno di domani?

"Manifesteremo la nostra gratitudine alla Regione e daremo la nostra disponibilità a collaborare. Il governo ha fatto un passo avanti stabilizzando e leggermente aumentando i fondi a noi destinati nella Finanziaria. Speriamo che in questi 5 anni si raggiunga quella parità scolastica che ancora non c’è. Ed è importante che la Regione mantenga i suoi sforzi sui finanziamenti attuali e in particolare sugli insegnanti di sostegno di cui c’è sempre più bisogno: ogni anno abbiamo un 10% in più di iscritti che necessita di un sostegno".