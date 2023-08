Arti amputati per errori medici, risarcimento milionario a una donna di Terni

Terni, 11 agosto 2023 – Le hanno amputato braccia e gambe a causa di un'infezione non trattata, conseguenza di un'operazione effettuata per un tumore sospetto, ma che non c'era. Dopo circa nove anni, Anna Leonori, di Terni, ha ottenuto un risarcimento milionario per il danno provocato dai tre ospedali che l'hanno vista come paziente: uno a Roma, uno a Terni e l'ultimo a Cesena. «Tre ospedali, tre Asl, tanti avvocati e ancora più medici legali, tutti contro, e la causa di Anna trascinata per nove anni rischiava di entrare in un tunnel pericoloso», spiega il legale della donna, Erdis Doraci. «Aver risolto un caso così complesso, delicato per i contorni umani, a tre mesi dal mandato è per me motivo di orgoglio - prosegue - Ho rivisto il sorriso nel volto di Anna, un volto perso quando l'ho conosciuta, regalandole quantomeno una quotidianità dignitosa»