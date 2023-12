Maxi furto in abitazione, in auto oltre 65mila euro. Presi dopo la folle corsa in autostrada

Massa Carrara, 19 dicembre 2023 – Custodia cautelare in carcere per quattro uomini di nazionalità albanese (uno dei quali finora si è sottratto alla cattura) dopo alcuni furti commessi nei mesi scorsi, il più eclatante dei quali in casa di un imprenditore di Vignola (Modena) commesso il 12 settembre.

In quella circostanza i malviventi rubarono in casa del malcapitato tre orologi del valore di 10mila euro e 65mila euro in contanti, altri orologi di varie marche, assegni bancari e le chiavi di un’auto, scappando poi a bordo di un’Audi di grossa cilindarata anch’essa rubata. Durante la folle corsa sulla A15 Parma-La Spezia il commando di ladri venne individuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Lucca: scattò il pedinamento che si concluse a Massa, con tre persone finite nel sacco e una quarta da individuare.

Nell’auto vennero ritrovati arnesi da scasso di vario tipo, i 65mila euro in contanti e vari gioielli, fra i quali quelli rubati a Vignola e riconosciuti dalla vittima, ma anche refurtiva relativa a un furto commesso pochi giorni prima a Lucca, compresa una fede nuziale che adesso è tornata al legittimo proprietario.

Al termine dell’indagine il gip del Tribunale di Modena ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere rinnovando il provvedimento che era stato adottato d’urgenza dal suo collega del Tribunale di Massa,