Arezzo, 24 settembre 2025 – In attesa dei 40 anni di Arezzo Wave (1987–2026), arriva “Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, il libro firmato da Mauro Valenti, ideatore e fondatore del festival che ha cambiato la musica italiana.

Un'edizione cartonata di pregio (24x30 cm, 200 pagine a colori) che raccoglie storie, fotografie, documenti originali e interviste inedite: molto più di una cronaca, un vero e proprio ritratto culturale e sociale dell'Italia e dell'Europa a cavallo tra anni '80 e '90. Il volume sarà presentato come ospite d'onore al Festival Arezzo Wave 2025, il 3 e 4 ottobre, in due incontri pomeridiani con artisti storici, ospiti speciali e due artisti internazionali, Donbasgrl e Darcy Rose . Sarà il vero headliner del festival, un'occasione per celebrare la memoria e allo stesso tempo guardare al futuro.

Sono gli anni in cui oltre 2 milioni di spettatori, 472 concerti e 168 artisti da 40 Paesi trasformano Arezzo in una crocevia musicale internazionale. Per molti artisti il ​​palco di Arezzo Wave è stato la prima data italiana prima del successo mondiale.

Il volume restituisce l'energia di un'epoca: le cassette passate di mano in mano, i viaggi improvvisati per scoprire nuove band, i palchi montati in fretta e le notti insonni per far vivere un sogno collettivo. Un sogno che ha avuto la forza di diventare movimento culturale e politico, con esperienze simboliche come il progetto Tuzla Wave e il sostegno di due presidenti della Comunità Europea, Jacques Delors e Jack Santer, che riconobbero in Arezzo Wave un modello di unione tra i giovani europei.

Tra le pagine scorrono foto, documenti originali, interviste inedite e le voci di chi quell'epoca l'ha vissuta in prima persona: Ivano Fossati, Carmen Consoli, Peppe Servillo (Avion Travel), Alioscia (Casino Royale), Giorgio Prette (Afterhours), Cesare “Mac” Petricich (Negrita), Marco Mathieu (Negazione/La Repubblica), Adele Di Palma e tanti altri.

"Questo libro è il nostro grazie - racconta Mauro Valenti - a chi ha creduto in un'idea folle e l'ha trasformata in un sogno collettivo. È la testimonianza di un tempo in cui tutto sembrava possibile."