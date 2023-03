Arezzo Wave Music School, al via le iscrizioni, anche il Ministero elogia il progetto

arezzo wave

Arezzo, 17 marzo 2023 – Anche il Ministro dell’Istruzione e del

Merito elogia il progetto Arezzowave Music School 2023 e scrive una lettera a Mauro Valenti, Presidente Fondazione Arezzowave Italia. «Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento nei confronti del progetto Arezzowave Music School 2023, avviato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo e dedicato agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado - scrive Serena Lippi Consigliere Diplomatico del Ministro dell’Istruzione e del Merito - Si

tratta di un’iniziativa in linea con le indicazioni nazionali per

la scuola secondaria di secondo grado e che, avvicinando i giovani al mondo della musica - linguaggio universale che unisce i

popoli e le culture - consente di offrire loro preziose occasioni

di sviluppo personale e, allo stesso tempo, fornisce opportunità di acquisire competenze professionali, utili per l’inserimento lavorativo nel settore musicale, dello spettacolo e dell’intrattenimento. Ritengo pertanto che l’iniziativa pilota sia meritevole di grande attenzione, con ampie possibilità di valorizzazione non solo nell’ambito della Regione Toscana, ma anche sul territorio nazionale».

La Consulta Provinciale Studenti, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e la Fondazione Arezzo Wave, organizza per gli studenti delle scuole di Arezzo e Provincia la possibilità di partecipare al Music School Contest, in cui poter mettere in atto le proprie capacità artistiche musicali e i propri interessi. La partecipazione è dedicata agli studenti della

scuola di secondo grado e rivolto a band di almeno ¾ componenti, duetti o cantanti singoli di qualsiasi genere musicale, l’iscrizione è gratuita entro il 25 aprile. Il 10 maggio saranno scelte 4 proposte che suoneranno a giugno nella giornata finale in cui si assegnerà il Best talent Arezzo Wave Music School, mentre le migliori proposte canore suoneranno il 1 giugno alla Giornata dell’Arte al Blue team Multiparco di Arezzo.