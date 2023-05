Arezzo, percorsi variati dei bus per la chiusura di via Roma nei week end

Arezzo, 5 maggio 2023 – Ad Arezzo da venerdì 5 maggio a sabato 30 settembre 2023 nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 18.30 alle ore 22 sarà chiusa al transito via Roma ad Arezzo.

Modifiche servizi urbani

Linea A+

Le corse provenienti dal capolinea giunte in via Veneto devieranno per Viale Michelangelo (fermata provvisoria) - viale Signorelli - via Giotto e riprende il normale percorso.

Linea B+

Effettua il normale servizio fino a viale Giotto, poi le corse transiteranno da Viale Michelangelo, Viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) e normale percorso.

Linea D

Da via Salmi via Signorelli – Viale Michelangelo – Piero della Francesca (fermata provvisoria)- Baldaccio – Viale Michelangelo (fermata provvisoria)-via Signorelli e percorso regolare.

Linea E

Da Staggiano, percorre Via Signorelli-V.Michelangelo-Piero della Francesca (fermata provvisoria)-Baldaccio-V.Michelangelo (fermata provvisoria)-viale Signorelli e percorso regolare.

Linea G

Da Gaville, percorre via XXV Aprile-Piero della Francesca (fermata provvisoria)-Baldaccio-v.Michelangelo (fermata provvisoria)-via Mecenate e percorso regolare.

Linea Q

Da Gragnone, percorre via Giotto-via Michelangelo-piazza G. Monaco (galleria)- via Petrarca e riprende il percorso regolare.

Linea R

Da Castelnuovo, percorre via Signorelli-via Michelangelo-Piero della Francesca (fermata provvisoria)-via Rossellino e riprende il regolare percorso.

Linea S

Da B. a Giovi percorre via Rossellino- via Baldaccio- via Michelangelo (fermata provvisoria)-via Signorelli e riprende il regolare percorso.

Linea C

Dal capolinea Baldaccio prosegue per via Cittadini - via Veneto - viale Michelangelo (fermata provvisoria) - viale Signorelli e riprende il normale percorso.

Modifiche servizi extraurbani

La linea SI381 e linea Baschetti: le corse in uscita da Arezzo dirette in Valtiberina non transiteranno da Piazza Guido Monaco, bensì percorreranno via Baldaccio D’Anghiari, via Cittadini, via V. Veneto, via Michelangelo, via Giotto e percorso regolare. Verranno soppresse le fermate di via Crispi, via G.Monaco e via Petrarca.