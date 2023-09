Arezzo, partorisce sul pianerottolo assistita dall’equipaggio della Misericordia. Lei e il piccolo stanno bene

Arezzo, 7 settembre 2023 – Una giovane donna partorisce sul pianerottolo di casa, al quinto piano di un palazzo del centro di Arezzo. È accaduto ieri. La donna, molto giovane, ha chiamato l'ambulanza dicendo di essere prossima al parto.

Secondo quanto raccontato dal personale della Misericordia di Arezzo, intervenuto sul posto con una dottoressa, la donna non ha fatto in tempo a salire sull'ambulanza dal momento che già sul pianerottolo la testa del bimbo era fuori. È stata allora sostenuta da un infermiere che ha attuato le manovre per il parto insieme alla dottoressa, mentre una studentessa volontaria della Misericordia ha tenuto la mano alla partoriente, fornendo supporto psicologico. L'autista dell'ambulanza ha poi preso il neonato mentre gli veniva tagliato il cordone ombelicale. Il piccolo e la mamma, ora in ospedale, stanno bene. L'equipe è stata elogiata dal Governatore della Misericordia di Arezzo Pierluigi Rossi: «hanno effettuato le manovre in maniera corretta, sono molto soddisfatto»