Arezzo, otto punti Poste Casa&Famiglia

Arezzo, 7 settembre 2023 – Entrando in uno degli Uffici Postali della provincia di Arezzo, ogni cittadino ha a disposizione un consulente dedicato, in grado di fornire tutti i dettagli sulla nuova offerta luce e gas ‘Poste Energia’. Trasparente, innovativa, sostenibile, costruita su misura per il cliente: sono questi i punti di forza della soluzione luce e gas di Poste Italiane per il mercato libero. Gli specialisti presenti sul territorio mettono quotidianamente a disposizione del cliente le proprie conoscenze tecniche, in un rapporto di continua fiducia e trasparenza, per offrire sempre il prodotto più adatto ad ogni singola esigenza.

L’offerta Poste Energia prevede il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi. Le opzioni di pagamento sono due: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa, a rata fissa, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Quest’ultima soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati. L’offerta si distingue inoltre per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e incentiva il consumo consapevole, puntando sulla sensibilizzazione del cliente ai benefici, non solo economici, di contenere i propri consumi. L’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono totalmente compensate.

Il Gruppo Poste Italiane, guidato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, continua dunque ad offrire soluzioni e servizi su misura per i clienti, studiati anche grazie alla capacità di ascolto, alla competenza e alla professionalità dei dipendenti dell’Azienda nella provincia di Arezzo. A dimostrazione della continua vicinanza di Poste e dell’attenzione riservata a tutti i cittadini, la soluzione luce e gas è uno dei prodotti e servizi disponibili nei 8 Punto Poste Casa & Famiglia attualmente presenti in provincia di Arezzo:

Arezzo centro, Arezzo 2, Arezzo 5, Bibbiena stazione, Camucia, Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Sansepolcro.