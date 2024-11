Arezzo, nuova seduta di Consiglio Comunale convocata per giovedì 28 novembre

Arezzo, 26 novembre 2024 – Nuova seduta di Consiglio Comunale convocata per giovedì 28 novembre alle 9. La giornata potrà essere seguita in diretta dalla homepage del sito istituzionale o dal canale YouTube del Comune. All’ordine del giorno, oltre alle tradizionali interrogazioni, una variazione al bilancio di previsione della biblioteca, modifiche allo statuto di Arezzo Casa per l’ingresso del Comune di Badia Tedalda nella compagine sociale, due pratiche urbanistiche e gli atti d’indirizzo.