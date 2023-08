Arezzo in tv, nelle stazioni, nelle grandi città: estate all’insegna della promozione turistica

Arezzo, 11 agosto 2023 – Arezzo in tv, nelle stazioni, nelle grandi città: è un’estate all’insegna della promozione turistica quella che vede il territorio aretino al centro di importanti azioni di comunicazione strategiche ideate e messe a punto dalla Fondazione Arezzo Intour.

Tra luglio ed agosto una campagna di comunicazione visiva ha interessato alcuni dei principali centri storici italiani (da Milano a Firenze) dove sono stati affissi manifesti di sei metri per tre metri che invitano a scoprire le bellezze delle terre di Arezzo attraverso il portale discoverarezzo.com che – recentemente - è stato completamente rinnovato.

La bellezza di Arezzo è oggetto anche dello spot di 15 secondi che verrà trasmesso dall’emittente nazionale LA7 durante la diretta del Palio di Siena che andrà in onda – in esclusiva - nel pomeriggio del prossimo 16 agosto. Ben sei i passaggi che saranno programmati dalle 16.40 alle 19.45 e che copriranno una delle manifestazioni toscane più seguite e amate nel mondo.

Lo stesso spot inoltre sarà proiettato, dal 14 al 27 agosto, nei due maxi led collocati all’interno della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze. La programmazione prevede 69 passaggi al giorno per ciascun led per un totale di 138 passaggi dello spot al giorno.

Intanto proseguono anche le campagne di comunicazione offline e, dallo scorso aprile, Arezzo e i suoi musei sono presenti sui mensili quali “In Viaggio”, “Dove”, “Bell’Italia”, “Bell’Europa”, “Arte”, “Antiquariato”, veri e propri punti di riferimento per chi ama viaggiare nel Bel Paese.

“In un periodo che si presenta piuttosto difficile per tutto il Paese da in punto di vista turistico, in special modo quello interno, vogliamo che la destinazione Arezzo emerga come valida alternativa alle località balneari e montane – commenta Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour e assessore al turismo del Comune di Arezzo -. Per questo abbiamo pensato ad una intensa campagna di comunicazione, sia online che tradizionale, affinché si possa andare controcorrente rispetto ad altre realtà. E le presenze (per lo più straniere) dei primi giorni di agosto, seppur inferiori al 2022, ci stanno dando ragione. Siamo convinti che Arezzo, quando alla fine del mese saremo in grado di trarre un bilancio, avrà retto l’urto di un periodo “difficile” per le famiglie e quindi per i viaggiatori”.