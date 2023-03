Arezzo, i saldi invernali non sono decollati: il bilancio di Confcommercio

catiuscia fei

Arezzo, 1 marzo 2023 – Terminano il 5 marzo i saldi invernali, ma due mesi di svendite non sono bastate a far decollare gli acquisti. A stilare un bilancio sugli sconti di stagione è Confcommercio che ha ascoltato la voce dei commercianti del centro. Cosa emerge? Un andamento a tratti positivo ma non così brillante da ricucire lo strappo con quanto perso l’anno scorso. Il 2022 infatti è stato l’anno nero della crisi tra pandemia e scoppio della guerra.

“In generale, i risultati sono abbastanza positivi, più che altro perché quando è arrivato il grande freddo si sono mosse le vendite dei capi più pesanti come giubbotti, maglioni, che durante la stagione faticavano a decollare – sintetizza il direttore aggiunto della Confcommercio di Firenze e Arezzo Catiuscia Fei – ma nel confronto tra gennaio 2022 e gennaio 2023 Federmoda nazionale parla solo di un +8,9% per 8 negozianti su dieci, che non è moltissimo visto che il 2022 era ancora un anno di grande crisi, tra pandemia e scoppio del conflitto con tutte le conseguenze che ha portato. Molti imprenditori si sarebbero aspettati un andamento più brillante dei saldi, che per i consumatori restano comunque un momento molto atteso. Le famiglie aretine hanno ancora il freno a mano tirato per la paura del futuro. Poi c’è la mancanza di turisti dopo le feste natalizie a rendere il quadro più triste. Non dimentichiamo che in centro proprio la presenza dei turisti a novembre e dicembre, per gli eventi della Città del Natale, ha salvato le vendite di una stagione che il clima mite e le preoccupazioni per il caro bollette rischiavano di compromettere”.

A confermare un andamento tra luci e ombre sono gli stessi commercianti, che in alcuni casi dicono di aver venduto di più durante i mercatini di Natale che nel corso dei saldi. A risollevare le svendite solo il freddo arrivato in ritardo che ha lanciato l’acquisto dei capi più pensati.

“Purtroppo, i saldi invernali, quest’anno, non sono andati bene – spiega Silvia Malatesti del negozio di abbigliamento La Primula in Corso Italia– Credo sia dovuto a più fattori, come l’inflazione, la guerra alle porte, il potere di acquisto ridotto che spinge tanti a rimanere a casa. Tra i capi che ho venduto, la maglieria calda è stata la più gettonata anche grazie al meteo delle ultime settimane”.“Non posso dire che il grosso delle vendite invernali sia arrivato per i saldi – dice Luciano Imbriani dell’omonimo negozio di abbigliamento in via San Giovanni Decollato– quello degli sconti ormai è diventato un business con promozioni tutto l’anno. Anche per questo posticiperei i saldi, perché è difficile vendere a prezzo pieno ai propri clienti a dicembre sapendo che di lì a poco iniziano gli sconti. L’inverno è andato benino con una forte richiesta di capispalla e capi di lana, cachemire e viscosa”.

“Rispetto all’inverno 2022 le vendite a saldo sono allineate – dice Roberto Manni del negozio di abbigliamento Imperial in Corso Italia– non ho avuto flessioni ma il freddo delle ultime settimane ha aiutato a prolungare le vendite”.“La stagione invernale è stata meravigliosa – dice Leonardo Peloni, titolare del negozio di calzature L’Albero in Corso Italia– il grosso delle vendite quest’anno è arrivato grazie ai Mercatini di Natale piuttosto che per i saldi: abbiamo riscontrato una leggera flessione rispetto al 2022 sul capo a sconto. La nostra forza rimane la qualità del prodotto, rigorosamente made in Italy”.