Arcobaleno con vista. Il brindisi a Villa Bardini e l’estate può decollare

Firenze, 20 giugno 2023 – In alto i calici. I fiorentini ma anche i turisti e naturalmente chi è lontano e non ha voluto perdere l’occasione di gettare un po’ di colore e dispensare qualche sorriso sotto l’enorme Arcobaleno che abbraccerà tutta la Toscana. A Firenze, ieri, una serata di gusto, arte e cultura a Villa Bardini per aprire ufficialmente l’edizione 2023 di Arcobaleno d’Estate, iniziativa organizzata per l’undicesimo anno di fila dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica (c’era il direttore Francesco Tapinassi), Fondazione Sistema Toscana (c’era il direttore Francesco Palumbo) e Vetrina Toscana.

A dare il via al cartellone – che prevede una settimana di eventi in tutta la regione – l’aperitivo e il brindisi a Villa Bardini – presenti l’assessore regionale Leonardo Marras e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo –, organizzato da Confcommercio Firenze e Arezzo, curato dallo chef Filippo Saporito del ristorante "La Leggenda dei Frati” in tandem con la chef Ombretta Giovannini.

Accanto a loro i colleghi dell’Unione regionale cuochi toscani coordinati dal presidente Roberto Lodovichi e l’Associazione cuochi fiorentini. Un menù che richiama la grande tradizione culinaria toscana ispirandosi ai valori del manifesto di Vetrina Toscana, il progetto regionale che promuove i prodotti tipici a filiera corta di altissima qualità e l’enogastronomia locale. A dare il via all’iniziativa la direttrice di QN-La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini («Con Arcobaleno d’Estate promuoviamo una regione unica per bellezza e capacità di attrazione») e il governatore Eugenio Giani («Puntiamo i riflettori su quanto di bello ha da offrire la nostra regione, dai centri più grandi ai piccoli borghi»). A fare da sottofondo la musica dal vivo di Deb Jones, con sax e voce.

«Siamo onorati di dare il via anche quest’anno alla rassegna che ormai accompagna l’inizio dell’estate in Toscana» sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. «Arcobaleno d’Estate - conclude il presidente Confcommercio, Aldo Cursano - accende i riflettori in maniera trasversale sulla bellezza della nostra regione, sui valori che vogliamo condividere, dalla tavola all’arte alla natura».