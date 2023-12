Apre la nuova Farmacia comunale di Pieve al Toppo

Arezzo, 13 dicembre 2023 – Taglio del nastro domenica 17 dicembre ed apertura lunedì 18 per la nuova sede della Farmacia comunale di Pieve al Toppo.

La Farmacia comunale di Pieve al Toppo, gestita dall’Azienda Speciale Civitella, sarà completamente rinnovata nella nuova sede, posta in via dei Boschi n. 242, per offrire un ampio ventaglio di servizi mirati a soddisfare le esigenze della comunità locale.

La Farmacia, attualmente in via delle Piscine, chiuderà causa trasloco venerdì 15, sabato 16 e lunedì 18 dicembre al mattino. Riaprirà nella nuova sede lunedì 18 dicembre alle ore 16. Scusandosi per il disagio si informa che il servizio sarà garantito nella proiezione di Tegoleto che sarà aperta anche la mattina di sabato 16 dicembre.

Alla cerimonia di inaugurazione, domenica 17 dicembre, alle ore 10.30, insieme alle Autorità, interverranno il Presidente dell’Azienda Speciale Civitella, Gilberto Dindalini, e il Sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi.

Seguirà piccolo aperitivo. La cittadinanza è invitata a partecipare.