Approccio al lavoro: avvicinare domanda e offerta

Arezzo, 18 agosto 2023 – “L’approccio al lavoro, negli ultimi anni, ha subito una trasformazione significativa sia da parte delle aziende nell’inserimento di nuove figure, sia da parte delle nuove generazioni nella ricerca stessa di un’occupazione. Abbiamo assistito a un graduale passaggio da una concezione di lavoro fondata prima sul fabbisogno, poi sulla ricerca della propria identità e del successo, a un nuovo modello calibrato sugli obiettivi di vita che siano anche garanzia di serenità”.

Così la consigliera comunale Beatrice Berti che, con la sua delega alle Politiche giovanili e all’Orientamento al lavoro, negli anni, si è prodigata nella realizzazione di attività dedicate alle nuove generazioni inerenti la sfera del lavoro. Un percorso avviato già nel 2019 con l’organizzazione del terzo Meeting Job che vide il coinvolgimento di agenzie interinali e associazioni di categoria, e proseguito supportando, sia in termini logistici che divulgativi, i numerosi Recruiting Day promossi dalle agenzie di lavoro a Castiglion Fiorentino.

“Fino alla fine del 2021 abbiamo, infatti, vissuto un periodo caratterizzato da un eccesso di offerta rispetto alla scarsità di domanda, ma attualmente, stiamo assistendo a un cambio di tendenza per cui sempre più aziende cercano personale, ma si trovano in seria difficoltà nel reperire figure adatte al loro ciclo produttivo. Ecco perché riteniamo fondamentale sostenere tutte quelle iniziative volte a creare opportunità di occupazione nel nostro territorio”.

“Negli anni, hanno registrato numeri di affluenza non trascurabili sia i Recruiting Day che i corsi di formazione organizzati in partnership con le aziende, come quello che inizierà nel prossimo mese di ottobre alla Menci S.p.a – conclude la consigliera Berti - Sentendo sempre più spesso additare di lassismo soprattutto le nuove generazioni, ritengo sia opportuna un’analisi da parte degli attori del mercato del lavoro in maniera tale che domanda e offerta possano trovare un nuovo punto di equilibrio”.