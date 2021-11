Firenze, 11 novembre 2021 - Pezzi d’antiquariato ma anche oggetti di valore. Spulciare tra le bancarelle dei mercatini dell’antiquariato, che in Toscana sono davvero tantissimi e tutti meritano una visita, può essere interessante per acquistare oggetti d’epoca, particolari e introvabili. Ma può anche riservare piacevolissime sorprese, come quella capitata al signor Adriano Pedersoli, che alla Fiera di Arezzo ha comprato un acquerello per pochi euro, che ora, se risultasse un’opera autentica di Basquiat, potrebbe fruttargli milioni di euro. Nascosto tra tanti oggetti, ci può essere qualcuno di grandissimo valore. Dove provare a trovarli? Ecco la nostra guida ai principali mercatini delle pulci della Toscana.

Lo storico mercato dell’antiquariato di Firenze da un po’ di tempo ha traslocato da piazza dei Ciompi alla vicina Piazza Annigoni. Qui si possono trovare una grande quantità di oggetti, dai quadri ai pezzi unici d’antiquariato, e non mancano vecchi grammofoni d’ottone, libri antichi, servizi di porcellana finemente decorati, militaria, elementi di arredo unici e oggetti strani e a volte addirittura misteriosi. A Firenze altra tappa irrinunciabile è anche Fortezza Antiquaria.

Uno dei mercatini delle pulci più grandi e più belli di tutta Italia è certamente la Fiera Antiquaria di Arezzo. Più di 400 espositori arrivano da tutti gli angoli del Paese e animano Piazza Grande e le vie del centro storico con proposte straordinarie, dove non mancano articoli antichi e vintage, esemplari unici capaci di soddisfare anche i collezionisti più esigenti.

Per gli appassionati, impossibile non fare tappa a Memorandia, il mercatino dell’antiquariato e dell’usato di AnghiarI (Arezzo). Qui, sui banchi degli oltre cinquanta espositori, immersi nella suggestiva atmosfera medievale del borgo, è un vero piacere ricercare oggetti antichi e meravigliosi. Si possono trovare oggetti d'arte antica, elementi di arredo preziosi e importanti esemplari di filatelia e numismatica tra gli espositori de l’Angolo del Collezionista, evento itinerante che si svolge tra Siena, Grosseto e San Gimignano.

Un altro dei mercati più importanti della Toscana, nato nel lontano 1980 e diventato negli anni uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati del settore, è il Mercato Antiquario di Pistoia. Pizzi e tendaggi antichi si alternano a mobili e a vestiti vintage degli oltre 70 espositori che provengono principalmente dalla Toscana, ma anche dalla Liguria e qualcuno anche dall'estero.

Altra tappa da non mancare è la Fiera Antiquaria di Lucca, tra i più bei mercatini delle pulci della Toscana, con oltre duecento espositori che portano in piazza preziosi esemplari di brocantage e di antiquariato. Circa 50 espositori propongono il meglio dell'oggettistica vintage, del modernariato e del brocantage nella suggestiva cornice di piazza Dante nel mercato dell’Antiquariato del Forte dei Marmi. Banchi ricolmi di antichi oggetti anche al caratteristico mercato dell’antiquariato e dell’usato Tarlo al Mare di Viareggio. Altra tappa, il Mercatino dell’Antiquariato di Piombino, dove si possono trovare stampe antiche, vinili da collezione, vecchi libri, foto e cartoline, libri, vestiti e tanto altro. E poi Orbetello Antiquaria, che propone un viaggio nel passato tra oggetti di antiquariato, di modernariato e accessori. Ma questi sono solo alcuni dei tanti mercatini toscani che aspettano solo la visita di curiosi e appassionati.

